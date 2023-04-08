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В Україні на 15% зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

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Субота 08 квітня 2023 13:29
В Україні на 15% зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує Ціна на огірки виросли (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні перед Великоднем в черговий раз збільшились ціни на огірки. З початку тижня вартість в середньому зросла на 15%.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Чому зросла ціна

Зараз українські фермери готові продавати гладкий огірок не дешевше 115-130 грн/кг, ціна на горбкуватий огірок варіюється в межах 140-160 грн/кг.

"Підвищити ціну на тепличний огірок виробникам вдалося завдяки підвищеному попиту на цю продукцію напередодні Великодня. Також підтримку цінам надає загальне скорочення пропозиції на ринку, оскільки через похмуру і дощову погоду збори врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилися", - кажуть експерти.

До того ж постачання імпортної продукції теж істотно впало, оскільки в основних країнах-імпортерах також спостерігається зростання цін через несприятливі погодні умови.

Зазначається, що зараз ціна на тепличний огірок в Україні в середньому в 1,6 раза вища, ніж на початку квітня 2022 року. До того ж експерти не виключають, що ціна на цю продукцію може різко обвалитися після свят.

Які ціни у супермаркетах

За даними сайту Мінфін, станом на 8 квітня, ціни на овочі в популярних супермаркетах такі:

  • капуста молода - 69,90 грн/кг;
  • картопля - 9,60 грн/кг;
  • цибуля біла - 88,90 грн/кг;
  • морква - 49,06 грн/кг;
  • огірки - 199 грн/кг;
  • огірки гладкі - 144,90 грн/кг;
  • помідори червоні - 73,70 грн/кг;
  • буряк - 9,13 грн/кг;
  • часник - 111,17 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що буде далі з цінами на овочі, і чи "світить" дефіцит.

Також експерт розповів, що буде з цінами на цибулю в Україні.

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