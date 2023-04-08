В Україні на 15% зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує
В Україні перед Великоднем в черговий раз збільшились ціни на огірки. З початку тижня вартість в середньому зросла на 15%.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Чому зросла ціна
Зараз українські фермери готові продавати гладкий огірок не дешевше 115-130 грн/кг, ціна на горбкуватий огірок варіюється в межах 140-160 грн/кг.
"Підвищити ціну на тепличний огірок виробникам вдалося завдяки підвищеному попиту на цю продукцію напередодні Великодня. Також підтримку цінам надає загальне скорочення пропозиції на ринку, оскільки через похмуру і дощову погоду збори врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилися", - кажуть експерти.
До того ж постачання імпортної продукції теж істотно впало, оскільки в основних країнах-імпортерах також спостерігається зростання цін через несприятливі погодні умови.
Зазначається, що зараз ціна на тепличний огірок в Україні в середньому в 1,6 раза вища, ніж на початку квітня 2022 року. До того ж експерти не виключають, що ціна на цю продукцію може різко обвалитися після свят.
Які ціни у супермаркетах
За даними сайту Мінфін, станом на 8 квітня, ціни на овочі в популярних супермаркетах такі:
- капуста молода - 69,90 грн/кг;
- картопля - 9,60 грн/кг;
- цибуля біла - 88,90 грн/кг;
- морква - 49,06 грн/кг;
- огірки - 199 грн/кг;
- огірки гладкі - 144,90 грн/кг;
- помідори червоні - 73,70 грн/кг;
- буряк - 9,13 грн/кг;
- часник - 111,17 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, що буде далі з цінами на овочі, і чи "світить" дефіцит.
Також експерт розповів, що буде з цінами на цибулю в Україні.