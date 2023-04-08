В Украине на 15% выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит
В Украине перед Пасхой в очередной раз выросли цены на огурцы. С начала недели стоимость в среднем выросла на 15%.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Почему выросла цена
Сейчас украинские фермеры готовы продавать гладкий огурец не дешевле 115-130 грн/кг, цена на бугорчатый огурец варьируется в пределах 140-160 грн/кг.
"Повысить цену на тепличный огурец производителям удалось благодаря повышенному спросу на эту продукцию накануне Пасхи. Также поддержку ценам оказывает общее сокращение предложения на рынке, поскольку из-за пасмурной и дождливой погоды сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились", - говорят эксперты.
К тому же поставки импортной продукции тоже существенно упали, поскольку в основных странах-импортерах также наблюдается рост цен из-за неблагоприятных погодных условий.
В настоящее время цена на тепличный огурец в Украине в среднем в 1,6 раза выше, чем в начале апреля 2022 года. К тому же эксперты не исключают, что цена на эту продукцию может резко рухнуть после праздников.
Какие цены в супермаркетах
По данным сайта Минфин, по состоянию на 8 апреля, цены на овощи в популярных супермаркетах таковы:
- капуста молодая - 69,90 грн/кг;
- картофель - 9,60 грн/кг;
- лук белый - 88,90 грн/кг;
- морковь - 49,06 грн/кг;
- огурцы - 199 грн/кг;
- огурцы гладкие - 144,90 грн/кг;
- помидоры красные - 73,70 грн/кг;
- свекла - 9,13 грн/кг;
- чеснок - 111,17 грн/кг.
Ранее мы сообщали, что будет дальше с ценами на овощи, и "светит" ли дефицит.
Также эксперт рассказал, что будет с ценами на лук в Украине.