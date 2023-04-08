В Украине на 15% выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине перед Пасхой в очередной раз выросли цены на огурцы. С начала недели стоимость в среднем выросла на 15%.

Почему выросла цена

Сейчас украинские фермеры готовы продавать гладкий огурец не дешевле 115-130 грн/кг, цена на бугорчатый огурец варьируется в пределах 140-160 грн/кг.

"Повысить цену на тепличный огурец производителям удалось благодаря повышенному спросу на эту продукцию накануне Пасхи. Также поддержку ценам оказывает общее сокращение предложения на рынке, поскольку из-за пасмурной и дождливой погоды сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились", - говорят эксперты.

К тому же поставки импортной продукции тоже существенно упали, поскольку в основных странах-импортерах также наблюдается рост цен из-за неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время цена на тепличный огурец в Украине в среднем в 1,6 раза выше, чем в начале апреля 2022 года. К тому же эксперты не исключают, что цена на эту продукцию может резко рухнуть после праздников.

Какие цены в супермаркетах

По данным сайта Минфин, по состоянию на 8 апреля, цены на овощи в популярных супермаркетах таковы: