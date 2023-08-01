В Україні з 1 серпня можуть з'явитись незвичайні машини: хто зможе ними керувати

Що потрібно знати про новий закон для авто

Документ, який вносить зміни до закону "Про дорожній рух", передбачає надання дозволу військовослужбовцям під час військового стану використовувати у дорожньому русі транспорт із правим кермом.

Такі норми закону будуть дійсні під час воєнного стану та протягом 90 днів з дня його завершення або скасування.

Кому дадуть дозвіл на керування таким транспортом:

військовим частинам та підрозділам Збройних Сил, іншим утвореним відповідно до українського законодавства військовим формуванням

Службі безпеки України (СБУ)

Державній службі спецзв'язку та захисту інформації

Національній гвардії

Державній прикордонній службі

Управлінню держохорони

Державній спеціальній службі транспорту

Міністерству внутрішніх справ

Національній поліції

Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту

Такі авто можуть надходити до України у вигляді:

гуманітарної допомоги;

благодійної допомоги;

міжнародної технічної допомоги;

та/або за міждержавними договорами на інших умовах

Такі автомобілі мають бути внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.