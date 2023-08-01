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В Україні з 1 серпня можуть з'явитись незвичайні машини: хто зможе ними керувати

Фото: В Україні з 1 серпня можуть з'явитись незвичайні авто (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 1 серпня 2023 року дозволили їздити на машинах, де кермо розташовується з правого боку. Це сказано у законі №3164-IX, який набирає чинності з цієї дати.

Хто зможе керувати такими авто - читайте на Styler.

Що потрібно знати про новий закон для авто

Документ, який вносить зміни до закону "Про дорожній рух", передбачає надання дозволу військовослужбовцям під час військового стану використовувати у дорожньому русі транспорт із правим кермом.

Такі норми закону будуть дійсні під час воєнного стану та протягом 90 днів з дня його завершення або скасування.

Кому дадуть дозвіл на керування таким транспортом:

  • військовим частинам та підрозділам Збройних Сил, іншим утвореним відповідно до українського законодавства військовим формуванням
  • Службі безпеки України (СБУ)
  • Державній службі спецзв'язку та захисту інформації
  • Національній гвардії
  • Державній прикордонній службі
  • Управлінню держохорони
  • Державній спеціальній службі транспорту
  • Міністерству внутрішніх справ
  • Національній поліції
  • Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту

Такі авто можуть надходити до України у вигляді:

  • гуманітарної допомоги;
  • благодійної допомоги;
  • міжнародної технічної допомоги;
  • та/або за міждержавними договорами на інших умовах

Такі автомобілі мають бути внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

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