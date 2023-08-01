RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине с 1 августа могут появиться необычные машины: кто сможет ими управлять

Фото: В Украине с 1 августа могут появиться необычные авто (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 августа 2023 года разрешили ездить на машинах, где руль располагается с правой стороны. Это сказано в законе №3164-IX, который вступает в силу с этой даты.

Кто сможет управлять такими авто - читайте на Styler.

Что нужно знать о новом законе для авто

Документ, вносящий изменения в закон "О дорожном движении", предполагает предоставление разрешения военнослужащим во время военного положения использовать в дорожном движении транспорт с правым рулем.

Такие нормы закона будут действительны во время военного положения и в течение 90 дней со дня его завершения или отмены.

Кому дадут разрешение на управление таким транспортом:

  • воинским частям и подразделениям Вооруженных Сил, другим образованным в соответствии с украинским законодательством военным формированиям
  • Службе безопасности Украины (СБУ)
  • Государственной службе спецсвязи и защиты информации
  • Национальной гвардии
  • Государственной пограничной службе
  • Управлению госохраны
  • Государственной специальной службе транспорта
  • Министерству внутренних дел
  • Национальной полиции
  • Оперативно-спасательной службе гражданской защиты

Такие авто могут поступать в Украину в виде:

  • гуманитарной помощи
  • благотворительной помощи
  • международной технической помощи
  • и/или по межгосударственным договорам на других условиях

Такие автомобили должны быть внесены в Единый государственный реестр транспортных средств.

Читайте также, "светит" ли украинским водителям штраф без аптечки и огнетушителя в авто.

Ранее мы рассказывали, что украинские водители могут избежать штрафов за нарушение ПДД.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДРАвтомобильное движение