Українські водії можуть обходити штрафи за порушення ПДР: як це зробити
Штраф - це найпопулярніша форма покарання за порушення ПДР в Україні. Однак існують випадки, коли водій може оскаржити його для того, щоб отримати лише усне попередження.
Як наполягти на цьому інспекторові - читайте нижче в матеріалі Styler.
Які випадки передбачають усне зауваження
На дорозі під час активного руху можуть траплятися різні ситуації: як такі, що спричиняють аварійну ситуацію, і такі, що є звичними для автомобілістів.
Звісно, якщо водій поїхав на червоне світло, їхав по зустрічній смузі чи спричинив будь-яку іншу ситуацію, яка перешкоджала нормальному руху, тоді він отримає штраф абсолютно заслужено.
Разом з тим стаття 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення виокремлює таке поняття як малозначні правопорушення. Фактично це ті, які ніяк не впливають на інших водіїв під час руху.
Наразі немає чіткого переліку ситуацій на дорозі, які можна вважати малозначними правопорушеннями. Таке рішення ухвалює особисто інспектор з огляду на всі супутні обставини.
Якщо ви точно переконані, що не вчинили важкого порушення, вимагайте від правоохоронців саме усного порушення. Аргументуйте при цьому свою думку.
У разі винесення усного попередження водієві не потрібно сплачувати штраф, і його не вважають притягнутим до адміністративної відповідальності.
Найдорожчі штрафи за порушення ПДР
До найбільш вартісних порушень належать:
- порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів - 1 190 гривень
- керування чи експлуатація транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками ЗСУ, НГУ, Нацполіції, Держприкордон служби, Держаслужби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом - 2 250 гривень
- повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню - 5 100 гривень
- залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні - 3 400 гривень
- порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв - 8 500 гривень
- керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом - 3 400 гривень
- керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами - 20 400 гривень
- керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції - 17 000 гривень
Раніше ми розповідали, за яких умов поліціянт може забрати у водія посвідчення.
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