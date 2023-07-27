Українські водії можуть обходити штрафи за порушення ПДР: як це зробити

Штраф - це найпопулярніша форма покарання за порушення ПДР в Україні. Однак існують випадки, коли водій може оскаржити його для того, щоб отримати лише усне попередження.

Як наполягти на цьому інспекторові - читайте нижче в матеріалі Styler.

Які випадки передбачають усне зауваження

На дорозі під час активного руху можуть траплятися різні ситуації: як такі, що спричиняють аварійну ситуацію, і такі, що є звичними для автомобілістів.

Звісно, якщо водій поїхав на червоне світло, їхав по зустрічній смузі чи спричинив будь-яку іншу ситуацію, яка перешкоджала нормальному руху, тоді він отримає штраф абсолютно заслужено.

Разом з тим стаття 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення виокремлює таке поняття як малозначні правопорушення. Фактично це ті, які ніяк не впливають на інших водіїв під час руху.

Наразі немає чіткого переліку ситуацій на дорозі, які можна вважати малозначними правопорушеннями. Таке рішення ухвалює особисто інспектор з огляду на всі супутні обставини.

Якщо ви точно переконані, що не вчинили важкого порушення, вимагайте від правоохоронців саме усного порушення. Аргументуйте при цьому свою думку.

У разі винесення усного попередження водієві не потрібно сплачувати штраф, і його не вважають притягнутим до адміністративної відповідальності.

Найдорожчі штрафи за порушення ПДР

До найбільш вартісних порушень належать: