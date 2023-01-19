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Українець звів будинок за 3 доби! Ось як виглядає цей диво-дім (фото і відео)

Як виглядає будинок, зведений за 3 дні (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Вінничанин Анатолій Скорбач спорудив дерев'яний будинок всього за 72 години. Зводив його за власною технологією швидкого будівництва. Автор розробки поділився з українцями відеоінструкцією, аби всі охочі змогли також збудувати такий дім.

Про це Скорбач розповів на своїй сторінці у Facebook.

Який вигляд має будинок, зведений за три дні

"Виготовив комплект будинку з сухого дерев’яного бруса для постійного та тимчасового проживання, облаштування садових (дачних) будинків, місць сезонного відпочинку, мисливських будинків, офісів, бань (саун), фітнес залів за інноваційною авторською технологією швидкого зведення. Всього за 72 години", - йдеться у дописі.

Скорбач наголошує, що ця технологія не вимагає залучення для монтажу важкої будівельної техніки - кранів чи навантажувачів, а також облаштування важких фундаментів та наявності доступу до електромережі.

Ось так виглядає будинок, зведений за 72 години (фото: facebook/ Анатолій Скорбач)

Скорбач пропонує українцям скористатись відеоінструкцією для монтажу будинку і для цього навіть не залучати спеціальні будівельні бригади.

До комплекту будинку входить:

  • стіновий брус, оброблений захисними матеріалами, покритий лакофарбовими матеріалами європейських виробників
  • дверні та віконні лутки
  • комплект крокв покрівлі
  • комплект покрівлі з ОСБ плити (СіП панелі) під зовнішнє покриття

Також будівельник зазначає, що можлива комплектація внутрішніми перестінками, терасою та інноваційним натяжним ЕКО-паркетом для покриття підлоги.

Нещодавно ми розповідали про унікальну розробку українських архітекторів - підземні будинки-бункери.

Раніше ми ділились візуалізацією того, як виглядатиме Київ, якщо замість "хрущовок" і "сталінок" збудують висотки.

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