Українець звів будинок за 3 доби! Ось як виглядає цей диво-дім (фото і відео)

Вінничанин Анатолій Скорбач спорудив дерев'яний будинок всього за 72 години. Зводив його за власною технологією швидкого будівництва. Автор розробки поділився з українцями відеоінструкцією, аби всі охочі змогли також збудувати такий дім.
Про це Скорбач розповів на своїй сторінці у Facebook.
"Виготовив комплект будинку з сухого дерев’яного бруса для постійного та тимчасового проживання, облаштування садових (дачних) будинків, місць сезонного відпочинку, мисливських будинків, офісів, бань (саун), фітнес залів за інноваційною авторською технологією швидкого зведення. Всього за 72 години", - йдеться у дописі.
Скорбач наголошує, що ця технологія не вимагає залучення для монтажу важкої будівельної техніки - кранів чи навантажувачів, а також облаштування важких фундаментів та наявності доступу до електромережі.
Скорбач пропонує українцям скористатись відеоінструкцією для монтажу будинку і для цього навіть не залучати спеціальні будівельні бригади.
До комплекту будинку входить:
Також будівельник зазначає, що можлива комплектація внутрішніми перестінками, терасою та інноваційним натяжним ЕКО-паркетом для покриття підлоги.
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