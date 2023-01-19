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Украинец построил дом за 3 суток! Вот как выглядит этот чудо-дом (фото и видео)

Как выглядит дом, построенный за 3 дня (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Житель Винницы Анатолий Скорбач построил деревянный дом всего за 72 часа. Соорудил его по собственной технологии быстрого строительства. Автор разработки поделился с украинцами видеоинструкцией, чтобы все желающие тоже смогли построить такой дом.

Об этом Скорбач рассказал на своей странице в Facebook.

Как выглядит возведенный за три дня дом

"Изготовил комплект дома из сухого деревянного бруса для постоянного и временного проживания, обустройства садовых (дачных) домов, мест сезонного отдыха, охотничьих домов, офисов, бань (саун), фитнес залов по инновационной авторской технологии быстрого возведения. Всего за 72 часа", - говорится в сообщении.

Скорбач отмечает, что эта технология не требует привлечения для монтажа тяжелой строительной техники - кранов или погрузчиков, а также устройства тяжелых фундаментов и доступа к электросети.

Вот так выглядит дом, построенный за 72 часа (фото: facebook/ Анатолий Скорбач)

Скорбач предлагает украинцам воспользоваться видеоинструкцией по монтажу дома и для этого даже не привлекать специальные строительные бригады.

В комплект дома входит:

  • стеновой брус, отделанный защитными материалами, покрытый лакокрасочными материалами европейских производителей
  • дверные и оконные лутки
  • комплект кровли
  • комплект кровли из ОСБ плиты (СиП панели) под наружное покрытие

Также строитель отмечает, что возможна комплектация внутренними перестенками, террасой и натяжным инновационным ЭКО-паркетом для покрытия пола.

Недавно мы рассказывали об уникальной разработке украинских архитекторов - подземных домах-бункерах.

Раньше мы делились визуализацией того, как будет выглядеть Киев, если вместо "хрущевок" и "сталинок" построят высотки.

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