Украинец построил дом за 3 суток! Вот как выглядит этот чудо-дом (фото и видео)

Как выглядит возведенный за три дня дом

"Изготовил комплект дома из сухого деревянного бруса для постоянного и временного проживания, обустройства садовых (дачных) домов, мест сезонного отдыха, охотничьих домов, офисов, бань (саун), фитнес залов по инновационной авторской технологии быстрого возведения. Всего за 72 часа", - говорится в сообщении.

Скорбач отмечает, что эта технология не требует привлечения для монтажа тяжелой строительной техники - кранов или погрузчиков, а также устройства тяжелых фундаментов и доступа к электросети.

Вот так выглядит дом, построенный за 72 часа (фото: facebook/ Анатолий Скорбач)

Скорбач предлагает украинцам воспользоваться видеоинструкцией по монтажу дома и для этого даже не привлекать специальные строительные бригады.

В комплект дома входит:

стеновой брус, отделанный защитными материалами, покрытый лакокрасочными материалами европейских производителей

дверные и оконные лутки

комплект кровли

комплект кровли из ОСБ плиты (СиП панели) под наружное покрытие

Также строитель отмечает, что возможна комплектация внутренними перестенками, террасой и натяжным инновационным ЭКО-паркетом для покрытия пола.