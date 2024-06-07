Українець вписав своє ім'я в історію НБА. Про що йде мова

Вперше за 20 років на баскетбольний майданчик у межах фіналу НБА вийшов українець Святослав Михайлюк. Черкаський баскетболіст допоміг "Бостону" переграти техаський "Даллас" у першому матчі .

Про всиступ Михайлюка за "Бостон" та кращих українців в НБА розповідає РБК Україна .

Чим відзначився Святослав на паркеті

Український захисник вийшов на майданчик наприкінці матчу та провів на паркеті 2 хвилини й 40 секунд. Він допоміг команді здобути 2 очка.

Протистояння завершилося з рахунком 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23) на користь бостонського клубу.

Наступна зустріч двох клубів у межах фіналу НБА відбудеться 10 червня.

Цікаво, що окрім Михайлюка, у фіналі Національної баскетбольної асоціації за всю історію грав лише один українець - Станіслав Медведенко у 2004 році.

Таким чином Святослав став першим українцем за 20 років, котрий зіграв у фінальному етапі НБА.

Хто такий Святослав Михайлюк

Михайлюк - український захисник баскетбольного клубу "Бостон", до якого перейшов у 2023 році.

Баскетболіст розпочав свою професійну кар'єру в "Черкаських мавпах" у 2012 році.

У 2014-му отримав пропозицію від баскетбольних клубів про вступ до університетів США та обрав Канзас.

За чотири роки українець пішов на драфт, де був обраний у другому раунді командою "Лос-Анджелес Лейкерс", а згодом перейшов у "Бостон"

Кращі українські гравці в НБА

В'ячеслав Кравцов

Одесит розпочав свої виступи в НБА з клубом "Детройд Пістонс" і дебютував у 2012 році.

Українець став першим баскетболістом котрий оформив дабл-дабл, не будучи обраним на драфті. У матчі з "Індіаною" він набрав 14 очок і зробив 10 підборів за 29 хвилин.

Фото: В'ячеслав Кравцов (Вікіпедія)

Олександр Волков

Кар'єра Олександра почалася у 1981 році за баскетбольний клуб "Будівельник", де прославився своїм вирішальним "золотим" попаданням з дистанції 9 метрів.

В НБА Волков потрапив у 1989-му в команду "Аталанта Гокс", де пробув до 1992 року.

Фото: Олександр Волков (ФБУ)

Олексій Лень

Луганчанин почав свою професійну кар'єру у БК "Дніпро" у 2010 році і став найрезультативнішим у складі чоловічої юнацької збірної.

Улітку 2011-го поїхав у Штати з Дніпра з гучним скандалом, адже клуб був проти від'їзду баскетболіста, та продовжив свою кар'єру в студентській лізі.

У 2013 році взяв участь у драфті, де був обраний "Фінікс Санз" під п'ятим номером.

Зараз входить до складу "Сакраменго Кінгз" у ролі центрового гравця.

Фото: Лень Олексій (Вікіпедія)

Станіслав Медведенко

Киянин розпочав свою професійну кар'єру в клубі "Денді-СКІФ" у 1995 році та до 2000-го грав в Україні.

Українець був відомий своєю технічністю та вмінням атакувати. У нульових почав грати за "Лос-Анджелес Лейкерс", де провів свій найкращий сезон 2003/2004 років.

У 2006-му перейшов до "Аталанти Гокс", де пробув до 2007 року.

Фото: Станіслав Медведенко (ФБУ)

Віталій Потапенко

Уродженець з Києва розпочав свою професійну кар'єру в 1992 році за столичний "Будівельник".

У 1996-му був обраний на драфті під номером 12 командою "Клівленд Кавальєрс".

Завершив свої вситупи в НБА у 2007 році за команду "Сакраменто Кінґс".

Фото: Віталій Потапенко (fbu.ua)

Кирило Фесенко

Баскетболіст з Дніпра розпочав свою кар'єру у 2003 році за маріупольський клуб "Азовмаш", звідки перейшов на один сезон у склад "Черкаських мавп".

Провівши кілька сезонів в Україні, Кирило взяв участь у драфті-2007 та був обраний під 38 номером "Філадельфією Сіксерс", де був обміняний у "Юту Джаз".

Фесенко виступав в НБА до 2012 року, а потім повернувся на батьківщину. Зігравши сезон за БК "Донецьк", українець знову вирушив до Штатів у "Делавер Ейті Севенсерс", де був обміняний. В 2014-му підписав новий контракт з "Міннесотою", проте вже через місяць Кирилу довелося покинути команду.

Фото: Фесенко Кирило (Вікіпедія)