Втретє за чотири сезони. Лідер "Денвера" визнаний Найціннішим гравцем НБА-2024

29-річний балканець отримав заслужене визнання журі. Лідер "Наггетс" набрав 926 очок за результатами голосування.

Йокіч серйозно випередив двох конкурентів – Шея Гілджиса-Александера та Луку Дончіча. Оборонець "Оклахоми" набрав 640 пунктів, а зірка "Далласа" здобув 566 балів. Торік переможець нинішнього сезону фінішував в опитуванні другим, поступившись центровому "Філадельфії" Джоелу Ембііду.

У регулярній першості сезону 2023/24 Йокіч провів 79 матчів. Середні цифри серба – 26.4 очок, 12.4 підбирань, 9 передач і 1.3 перехоплення за 34.6 хвилин на паркеті. "Денвер" фінішував другим на Заході НБА, пропустивши вперед "Оклахому" лише за додатковими показниками.

