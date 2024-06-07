Украинец вписал свое имя в историю НБА. О чем идет речь

Впервые за 20 лет на баскетбольную площадку в рамках финала НБА вышел украинец Святослав Михайлюк. Черкасский баскетболист помог "Бостону" обыграть техасский "Даллас" в первом матче .

Об игре Михайлюка за "Бостон" и лучших украинцев в НБА рассказывает РБК-Украина .

Чем отличился Святослав на паркете

Украинский защитник вышел на площадку в конце матча и провел на паркете 2 минуты и 40 секунд. Он помог команде завоевать 2 очка.

Противостояние завершилось со счетом 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23) в пользу бостонского клуба.

Следующая встреча двух клубов в рамках финала НБА состоится 10 июня.

Интересно, что кроме Михайлюка в финале Национальной баскетбольной ассоциации за всю историю играл только один украинец - Станислав Медведенко в 2004 году.

Таким образом Святослав стал первым украинцем за 20 лет, сыгравшим в финальном этапе НБА.

Кто такой Святослав Михайлюк

Михайлюк - украинский защитник баскетбольного клуба "Бостон", в который перешел в 2023 году.

Баскетболист начал свою профессиональную карьеру в "Черкасских мавпах" в 2012 году.

В 2014-м получил предложение от баскетбольных клубов о поступлении в университеты США и выбрал Канзас.

Через четыре года украинец пошел на драфт, где был избран во втором раунде командой "Лос-Анджелес Лейкерс", а впоследствии перешел в "Бостон"

Лучшие украинские игроки в НБА

Вячеслав Кравцов

Одессит начал свои выступления в НБА с клубом "Детройд Пистонс" и дебютировал в 2012 году.

Украинец стал первым баскетболистом, который оформил дабл-дабл, не будучи избран на драфте. В матче с "Индианой" он набрал 14 очков и сделал 10 подборов за 29 минут.

Фото: Вячеслав Кравцов (Википедия)

Александр Волков

Карьера Александра началась в 1981 году за баскетбольный клуб "Будивельник", где прославился своим решающим "золотым" попаданием с дистанции 9 метров.

В НБА Волков попал в 1989 году в команду "Аталанта Гокс", где пробыл до 1992 года.

Фото: Александр Волков (ФБУ)

Алексей Лень

Луганчанин начал свою профессиональную карьеру в БК "Днепр" в 2010 году и стал самым результативным в составе мужской юношеской сборной.

Летом 2011-го уехал в Штаты из Днепра с громким скандалом, ведь клуб был против отъезда баскетболиста, и продолжил свою карьеру в студенческой лиге.

В 2013 году принял участие в драфте, где был избран "Финикс Санз" под пятым номером.

В настоящее время входит в состав "Сакраменго Кингз" в роли центрового игрока.

Фото: Алексей Лень (Википедия)

Станислав Медведенко

Киевлянин начал свою профессиональную карьеру в клубе "Денди-СКИФ" в 1995 году и до 2000-го играл в Украине.

Украинец был известен своей техничностью и умением атаковать. В нулевых начал играть за "Лос-Анджелес Лейкерс", где провел свой лучший сезон 2003/2004 годов.

В 2006-м перешел в "Аталанту Гокс", где пробыл до 2007 года.

Фото: Станислав Медведенко (ФБУ)

Виталий Потапенко

Уроженец из Киева начал свою профессиональную карьеру в 1992 году за столичный "Будивельник".

В 1996 году был избран на драфте под номером 12 командой "Кливленд Кавальерс".

Завершил свои усилия в НБА в 2007 году за команду "Сакраменто Кингс".

Фото: Потапенко Виталий (fbu.ua)

Кирилл Фесенко

Баскетболист из Днепра начал свою карьеру в 2003 году за мариупольский клуб "Азовмаш", откуда перешел на один сезон в состав "Черкасских мавп".

Проведя несколько сезонов в Украине, Кирилл принял участие в драфте-2007 и был избран под 38-м номером "Филадельфией Сиксерс", где был обменен в "Юту Джаз".

Фесенко выступал в НБА до 2012 года, а затем вернулся на родину. Сыграв сезон за БК "Донецк", украинец снова отправился в Штаты в "Делавер Эйти Севенсерс", где был обменен. В 2014-м подписал новый контракт с "Миннесотой", однако уже через месяц Кириллу пришлось покинуть команду.

Фото: Фесенко Кирилл (Википедия)