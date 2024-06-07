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"Бостон" із Михайлюком здолав "Даллас" на старті фінальної серії НБА: відео

Бостон, П'ятниця 07 червня 2024 09:53
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"Бостон" із Михайлюком здолав "Даллас" на старті фінальної серії НБА: відео Фото: Крістапс Порзінгіс солював під обома щитами (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Селтікс" за участі українця Святослава Михайлюка здобув упевнену перемогу над "Даллас Маверікс" у першому фіналі сезону Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, фінал

"Бостон" – "Даллас" – 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23); серія – 1:0

Після рівного дебюту зустрічі "Селтікс" заволоділи ініціативою повністю зі середини чверті. Господарі видали такий потужний відрізок, що три наступні 12-хвилинки ледь не перетворилися на формальність. "Бостон" повів із +17.

"Селтікс" зберегли контроль над перебігом подій і в другій чверті. На піку перевага підопічних Джо Маззулли склала 29 пунктів. Щоправда, до великої перерви "Маверікс" скоротили відставання на вісім очок.

У другій половині "Даллас" вирівняв становище. Проте, мінімальна перевага техасців у двох чвертях – один і два пункти – не дозволила суттєво наблизитися до "Бостона". Для конкуретного поєдинку не вистачило навіть потужного перформансу лідера "Маверікс" Дончіча (30 очок, 10 підбирань).

Зіграв у фіналі й український універсал "Селтікс". Михайлюк провів на майданчику менше трьох хвилин. За відведений час оборонець з навиками форварда виконав один двоочковий, який виявився влучним.

До слова, колишній форвард "Г'юстона" Бадінгер потрапив на Олімпійські ігри в пляжному волейболі.

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