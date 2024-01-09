Українець створив "Капсулу життя" для захисту від ракетних обстрілів (фото і відео)

Як виглядає "Капсула життя"

Ще у 2015 році в Сергія з’явилася ідея зробити якесь укриття, де можна буде сховатися від будь-яких зовнішніх чинників. Але розробляти конструкцію винахідник розпочав лише влітку 2023 року.

"Капсула життя" - сталева конструкція, яку можна встановлювати у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісних будівлях і приміщеннях. Вона здатна захистити не лише від обстрілів, але й від землетрусів.

Захисна конструкція має два варіанти - для укриття 3 і 6 осіб. Капсула невелика за розміром: довжина - 2,1 м, висота - 2,1 м, ширина - 1,1 м на 3 особи та 1,4 м - на 6 осіб.

Ця конструкція може витримати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів, але вона не розрахована на пряме влучання.

Ось так виглядає "Капсула життя" (фото: Сергій Захарін)

Домашнє укриття можна обшити в середині мінеральною ватою та негорючим гіпсокартоном. У випадку падіння капсули це помʼякшить удари для людей.

Конструкція має вогнетривкість до 30 хвилин. Винахідник радить у середині розмістити вогнегасник, респіратори та кисневі балончики.

Укриття має аварійні люки з трьох сторін на випадок, якщо двері будуть заблоковані після атаки.

Винахідник сам протестував "Капсулу життя"

Захарін провів випробування капсули, щоб визначити, які загрози вона здатна перенести. Перший раз на конструкцію скинули бетонну плиту вагою у 1100 кг із висоти 9,3 м. У момент падіння Сергій перебував у капсулі.

Друге випробування показало, що конструкція витримає завалення шістнадцятиповерхівки, навіть якщо капсула знаходитиметься на першому поверсі. У цьому випадку укриття отримало навантаження в 43 тонни.

Після того, як капсула пройшла випробовування, розробник уже виготовив одну конструкцію для родини з Боярки. За словами Захаріна, потужності його виробництва ще не великі, але за день можна виготовити одну капсулу. Така конструкція коштує 70 000 грн.

Капсула пройшла два етапи випробування (фото: Сергій Захарін)