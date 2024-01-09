Украинец создал "Капсулу жизни" для защиты от ракетных обстрелов (фото и видео)

Как выглядит "Капсула жизни"

Еще в 2015 году у Сергея появилась идея сделать какое-нибудь укрытие, где можно будет укрыться от любых внешних факторов. Но разрабатывать конструкцию изобретатель начал только летом 2023 года.

"Капсула жизни" - стальная конструкция, которую можно устанавливать в квартирах многоэтажек, частных домах, офисных зданиях и помещениях. Она способна защитить не только от обстрелов, но и от землетрясений.

Защитная конструкция имеет два варианта - для укрытия 3 и 6 человек. Капсула небольшая по размеру: длина - 2,1 м, высота - 2,1 м, ширина - 1,1 м на 3 человека и 1,4 м - на 6 человек.

Эта конструкция может выдержать 99% отломков и мелких осколков (до 5 мм) в результате падения или разрыва любых боеприпасов, но она не рассчитана на прямое попадание.

Вот так выглядит "Капсула жизни" (фото: Сергей Захарин)

Домашнее укрытие можно обшить внутри минеральной ватой и негорючим гипсокартоном. В случае падения капсулы это смягчит удары для людей.

Конструкция имеет огнеупорность до 30 минут. Изобретатель советует внутри разместить огнетушитель, респираторы и кислородные баллончики.

Укрытие имеет аварийные люки с трех сторон на случай, если дверь будет заблокирована после атаки.

Изобретатель сам протестовал "Капсулу жизни"

Захарин провел испытание капсулы, чтобы определить, какие угрозы она способна перенести. Первый раз на конструкцию сбросили бетонную плиту весом 1100 кг с высоты 9,3 м. В момент падения Сергей находился в капсуле.

Второе испытание показало, что конструкция выдержит обрушение шестнадцатиэтажки, даже если капсула будет находиться на первом этаже. В этом случае укрытие получило нагрузку в 43 тонны.

После того как капсула прошла испытание, разработчик уже изготовил одну конструкцию для семьи из Боярки. По словам Захарина, мощности его производства еще не большие, но за день можно изготовить одну капсулу. Такая конструкция стоит 70 000 грн.

Капсула прошла два этапа испытания (фото: Сергей Захарин)