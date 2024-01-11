Українець придумав унікальний сервіс, який підкорює Європу й запобігає штрафам

Українець Павло Воронюк придумав і створив платформу Vignette ID, яка дозволяє оплатити проїзд платними дорогами й уникнути штрафів. Сервіс набуває все більшої популярності у країнах Європейського Союзу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про створення сервісу, як він працює і хто може ним скористатися.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: PMG, Vignette ID, Google Play.
Ідея створення сервісу грунтується на розумінні, що все більше людей у Європі - як іноземців, так і наших співгромадян - користуються платними дорогами та автобанами.
Виходячи з цього, Павло Воронюк, який уже понад 10 років проживає у Словенії та має за плечима чималий досвід у міжнародних перевезеннях, вирішив створити застосунок, який би дозволяв оплачувати проїзд "у кілька кліків" та уникати штрафів, запроваджених для порушників.
"Я дізнався, що такої діджитал-платформи в Європі поки не існує, й це був неабиякий шанс запустити дещо інноваційне", - зізнався він у коментарі PMG.
Підприємець розповів, що мав непогану базу знань для створення застосунку, але йому бракувало розробника Back-End (Back-End Developer), який би створив "внутрішню" невидиму стороннім частину продукту та логіку програми. Відтак він знайшов не лише колегу, але й надійного партнера.
Додаток у Google Play (скріншот: play.google.com/store)
На створення першої версії Vignette ID знадобилось близько двох місяців роботи (найпершою країною, яку додали, стала Словенія).
Сервіс запустився 26 січня 2022 року. 15 серпня того ж року першу версію було завантажено на App Store, а 29 серпня додаток став доступним на Google Play.
За словами засновника, перші продажі почали надходити вже через тиждень після запуску рекламних кампаній.
Станом на січень 2024 року у сервіс інтегровані вже вісім країн: Словенія, Австрія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Румунія та Швейцарія.
"Зараз щоденно водії зі всіх куточків Європи користуються нашими додатками та вебверсією. В середньому вони купують проїзд дорогами 2-3 країн, що підтверджує мою теорію про полегшення планування подорожей для водіїв", - поділився Воронюк.
Він додав, що п'ятіркою лідерів серед активних користувачів сервісу можна вважати Німеччину, Австрію, Хорватію, Данію та Україну.
"Успіхом я можу назвати ще й те, що нам почали надходити цікаві пропозиції в B2B сегменті. Нас розгледіли різні компанії й поступово інтегрують сервіс до себе в застосунки", - зізнався підприємець.
Вебверсія сервісу (скріншот: vignette.id)
Сервіс Vignette ID спрощує процес оплати використання доріг у країнах Європи та дозволяє:
Сервіс "працює" для різних категорій транспортних засобів (скріншот: vignette.id)
Крім того, Vignette ID має безстрокову реферальну програму - якщо користувач поділиться посиланням з друзями (й вони будуть розраховуватись за платні дороги в ЄС), то за кожну віньєтку людина отримає відповідні нарахування.
Їх можна буде використати для оплати власних проїздів (у випадку активного використання сервісу, проїзд може навіть бути безкоштовним).
Оплатити свою подорож користувачі можуть за допомогою:
Для того, щоб купити віньєтки на проїзд платними дорогами, користувачеві треба:
Процес заповнення необхідних даних (скріншот: vignette.id)
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