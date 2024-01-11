Украинец придумал уникальный сервис, который покоряет Европу и предотвращает штрафы

История создания

Идея создания сервиса основывается на понимании, что все больше людей в Европе - как иностранцев, так и наших сограждан - пользуются платными дорогами и автобанами.

Исходя из этого, Павел Воронюк, уже более 10 лет проживающий в Словении и имеющий за плечами немалый опыт в международных перевозках, решил создать приложение, которое позволяло бы оплачивать проезд "в несколько кликов" и избегать штрафов, введенных для нарушителей.

"Я узнал, что такой диджитал-платформы в Европе пока не существует, и это был большой шанс запустить кое-что инновационное", - признался он в комментарии PMG.

Предприниматель рассказал, что имел неплохую базу знаний для создания приложения, но ему не хватало разработчика Back-End (Back-End Developer), который бы создал "внутреннюю" невидимую стороннюю часть продукта и логику программы. Благодаря этому он нашел не только коллегу, но и надежного партнера.

Приложение в Google Play (скриншот: play.google.com/store)

Реализация и запуск

На создание первой версии Vignette ID понадобилось около двух месяцев работы (самой первой страной, которую добавили, стала Словения).

Сервис запустился 26 января 2022 года. 15 августа того же года первая версия была загружена на App Store, а 29 августа приложение стало доступным на Google Play.

По словам основателя, первые продажи начали поступать уже через неделю после запуска рекламных кампаний.

По состоянию на январь 2024 года в сервис интегрированы уже восемь стран: Словения, Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, Румыния и Швейцария.

"Сейчас ежедневно водители со всех уголков Европы пользуются нашими приложениями и вебверсией. В среднем они покупают проезд по дорогам 2-3 стран, что подтверждает мою теорию об облегчении планирования путешествий для водителей", - поделился Воронюк.

Он добавил, что пятеркой лидеров среди активных пользователей сервиса можно считать Германию, Австрию, Хорватию, Данию и Украину.

"Успехом я могу назвать еще и то, что нам начали поступать интересные предложения в B2B сегменте. Нас рассмотрели разные компании и постепенно интегрируют сервис к себе в приложения", - признался предприниматель.

Вебверсия сервиса (скриншот: vignette.id)

Самое важное о сервисе

Сервис Vignette ID упрощает процесс оплаты использования дорог в странах Европы и позволяет:

покупать "проезды" - виньетки - для нескольких автомобилей и стран одновременно

легко и быстро оплачивать все необходимые дорожные сборы и проезды по туннелям

выбирать период действия виньеток - от нескольких дней до нескольких месяцев (в зависимости от продолжительности вашей поездки)

получать напоминания (push-уведомления) после активации и за день до окончания периода действия виньетки (чтобы не пропустить дедлайн и не нарваться на штраф)

получать круглосуточную помощь от команды поддержки сервиса на нескольких языках

производить оплату через Google Pay, Apple Pay или с помощью всех основных кредитных карт (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron и American Express), независимо от банка

Сервис "работает" для разных категорий транспортных средств (скриншот: vignette.id)

Кроме того, Vignette ID имеет бессрочную реферальную программу - если пользователь поделится ссылкой с друзьями (и они будут рассчитываться за платные дороги в ЕС), то за каждую виньетку человек получит соответствующие начисления.

Их можно будет использовать для оплаты собственных проездов (в случае активного использования сервиса проезд может даже быть бесплатным).

Где найти Vignette ID и как воспользоваться

Оплатить свое путешествие пользователи могут с помощью:

вебверсии сервиса

приложения на Android

приложения на iOS

Для того чтобы купить виньетки на проезд платными дорогами, пользователю нужно:

выбрать страну путешествия

выбрать тип транспортного средства и подходящую дорогу

указать регистрационный номер ТС

выбрать срок действия виньетки

указать электронную почту и другие необходимые данные

оплатить указанную к оплате сумму

Процесс заполнения необходимых данных (скриншот: vignette.id)