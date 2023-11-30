Google назвала найкорисніші додатки та ігри на Android 2023 року
Google оголосила лауреатів нагороди Google Play Best of 2023, представивши найвидатніші програми та ігри поточного року у різноманітних категоріях.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Google Blog.
Найкращі додатки
Додаток року - Imprint: Learn Visually
Це набір невеликих візуальних уроків, які допомагають у дослідженні психології, історії, здоров'я, технологій та багато іншого. Все на картинках для тих, кому простіше сприймати візуальну подачу.
Imprint: Learn Visually (фото: Wikimedia)
Найкращий додаток для різних пристроїв - Spotify
Spotify дозволяє віддалено керувати відтворенням на різних гаджетах та завантажувати треки або епізоди подкастів для автономного відтворення.
Найкращий додаток за версією користувачів - ChatGPT
Програма для доступу до чат-боту від OpenAi стала справжнім хітом. Перемога у цій номінації була очікуваною.
ChatGPT (фото: Google Play)
Інші переможці
- Найкращий додаток для розваг: Bumble For Friends: Meet IRL
- Найкращий додаток для особистого зростання: Voidpet Garden: Mental Health
- Найкращий додаток на кожен день: Artifact: Feed Your Curiosity
- Найкращий додаток зі ШІ: Character AI: AI-Powered Chat
- Найкращий сімейний додаток: Paw Patrol Academy
- Найкращий додаток для смарт-годинника: WhatsApp Messenger
- Найкращий додаток для планшетів: Concepts: Sketch, Note, Draw
Кращі ігри
Гра року - Honkai: Star Rail
Ця науково-фантастична феєрія отримала звання кращої гри завдяки чудовій глибині контенту, приголомшливій графіці та продуманому дизайну.
Honkai: Star Rail (фото: PlayStation.Blog)
Найкраща гра для різних пристроїв - OUTERPLANE - Strategy Anime
Це аніме-стратегія з чарівними персонажами та захоплюючим сюжетом бездоганно працює на різних пристроях, у тому числі складних смартфонах.
Найкраща гра за версією користувачів - MONOPOLY GO!
Справжня Монополія на вашому смартфоні - зі звичними картками, системою нагород, яскравою анімацією та навіть турнірами.
MONOPOLY GO (фото: Escapist Magazine)
Інші переможці
- Best Multiplayer: Farlight 84
- Краща інді-гра: Vampire Survivors
- Кращий сюжет: Honkai: Star Rail
- Краща онгоинг: Stumble Guys
- Найкраща гра на благо: Pokémon Sleep
- Найкраща гра в Play Pass: Magic Rampage
- Найкраща гра для планшетів: Honkai: Star Rail
Раніше ми писали, що Apple назвала найкорисніші iOS додатки 2023 року.
А ще у нас є матеріал про те, що користувачі iPhone зможуть встановлювати додатки не тільки через App Store.