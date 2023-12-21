Зроблено в Україні: які "розумні" застосунки доступні українцям вже зараз
Українські компанії та стартапи створюють унікальні застосунки із використанням штучного інтелекту й "розумних" технологій. Розвиток ШІ в Україні не стоїть на місці.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку "розумних" додатків, створених в Україні, що доступні громадянам вже зараз.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: TechUkraine, Reface.
Unboring
Unboring - веб-платформа на основі штучного інтелекту для швидкого та легкого створення розважального контенту.
В межах платформи об'єднано одразу три ШІ-інструменти: цифрову заміну обличчя, анімування зображень й стилізування відео.
Функція "Restyle: Cartoon Filters" перетворює відео на мультиплікацію.
На цій платформі можна "зависнути" (скріншот: reface.ai)
Reface
Reface - мобільний застосунок для заміни облич на відео та фотографіях, озвучення контенту та створення АІ аватарів із кількох селфі.
Це перший AI-додаток українського виробництва, який посів перше місце в топі американського AppStore, випередивши Tik Tok, Netflix та Amazon.
Унікальний додаток (скріншот: reface.ai)
Revive
Revive - мобільний додаток для анімації зображень.
Він дозволяє користувачам миттєво редагувати та анімувати будь-які обрані фотографії.
Анімація зображень може бути навіть смішною (скріншот: reface.ai)
Restyle
Restyle - мобільний застосунок, який дозволяє користувачам змінювати стиль зображень і відео.
Перевагою програми є те, що у згенерованих ШІ стилізованих відео зберігається композиція, освітлення та рухи персонажів.
Від реальності - до "кубізму" (скріншот: reface.ai)
Memomet app
Memomet app - мобільний застосунок для перегляду найкращих українських мемів і їхнього створення.
АІ редактор програми дозволяє просто й зручно зробити цікавий проукраїнський мем за лічені хвилини.
Деякі меми просто прекрасні (скріншот: reface.ai)
Letsy
Letsy - додаток, що допомагає приміряти одяг, досліджувати нові стилі та легше схвалювати рішення щодо власного гардероба.
"Розумні" технології дозволяють візуалізувати ваш "ідеальний лук", просто ввівши текст з описом одягу, який би ви хотіли приміряти.
Віртуальний гардероб - це круто (скріншот: reface.ai)
Перспективи ШІ в Україні
За словами Антона Воловика - одного з очільників української продуктової компанії Reface, що розробляє AI інструменти для роботи з візуальним контентом - нині термін "генеративний штучний інтелект" став модним.
Ринок зацікавлений новими продуктами та залучає більшу кількість гравців створюючи, тим самим, більшу конкуренцію.
Повномасштабне вторгнення РФ, на думку експерта, дало українським стартапам і розробникам додаткову мотивацію та мету.
"Ми усвідомлюємо, що наша робота спрямована не лише на створення успішної компанії, а й на внесок в економіку України, особливо в ці важкі часи", - поділився він власним досвідом.
Підприємець зауважив також, що в міру розвитку індустрії ШІ відкриваються й нові можливості для використання цієї технології для загального блага.
Нагадаємо, раніше Google назвала найкорисніші додатки та ігри на Android 2023 року.
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