Українець попав в Книгу рекордів Гіннеса завдяки своїй бороді: чим він вразив світ

35-річний Дмитро Грунський з Дніпра встанови три силові рекорди в один день, використовуючи свою бороду, шию та зуби. Це:

Найважчий автомобіль, перетягнутий бородою - 2 580 кг

Найважчий автомобіль, перетягнутий шиєю - 7 760 кг

Найбільша кількість автомобілів, витягнутих зубами - 7

Перша спроба встановити світовий рекорд у Дмитра була 2019 року, але вона закінчилася невдало, бо з бороди висмикнулися волоски. Протягом декілька років він відрощував бороду та експериментував з різними способами її плетіння, щоб зробити її міцнішою і схожу на мотузку.

А от зараз Дмитро зміг встановити рекорд, протягнувши 2,5-тонний автобус і його борода залишилася неушкодженою Він побив попередній рекорд у 1 952 кг, який станови 10 років тому Антанас Контрімас з Литви.

Фото: guinnessworldrecords.com

Після першого рекорду стронгмен перейшов до виконання другого - перетягування шиєю 7,7-тонної вантажівки. У 2022 році він вже встановив один рекорд - з перетягування найважчого потяга шиєю, де вага була 32 500. Тому Дмитро був впевнений, що з вантажівкою йому це точно вдасться. І він став першою людиною в Книзі рекордів Гіннеса, який перетягнув вантажівку шиєю на 5 метрів.

Фото: guinnessworldrecords.com

І ще один рекорд, який українець зробив - це перетягування автомобілів зубами. Попередній рекорд також належить Дмитру - він перетягнув шість машин. А зараз встановив новий рекорд - перетягнув зубами сім автомобілів таксі, в яких сиділо 7 водіїв. І хоча автівки стояли на нейтральній передачі й двигуни були вимкнені, водій були потрібні, щоб машини їхали по прямій лінії.

Фото: guinnessworldrecords.com

Загальна вага автомобілів разом з водіями становила 8 784 кг. Як і в попередніх рекордах, Дмитро протягнув машини на 5 метрів.

Ще один рекорд, який належить Грунському - це найшвидше перетягування автомобіля зубами на 30 метрів (15,63 секунди). Він встановив його у серпні 2023 року.

Стронгмен присвятив свої рекорди рідній країні та українським воїнам.