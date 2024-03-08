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В Україні зафіксують рекорд собаки-ротвейлера: чим відзначилася тварина

П'ятниця 08 березня 2024 09:45
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В Україні зафіксують рекорд собаки-ротвейлера: чим відзначилася тварина Фото: В Україні живе ротвейлер-рекордсмен (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

10 березня 2024 року буде зафіксовано рекорд найстарішого в Україні собаки породи ротвейлер.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Лану Вєтрову у Facebook.

Що відомо про собаку

За кілька тижнів довгожительці Джульєтті виповниться 15 років. Це умовно 87 людських років.

Середня тривалість життя собак дуже відрізняється в залежності від породи. Для ротвейлера такий вік - це справжнє досягнення, бо дана порода не належить до довгожителів.

Власники собаки - вся сім’я Кутових. Власники називають улюбленицю Жюлі, родина живе у Вишгороді на Київщині, в приватному будинку.

Жюлі - велика, грізна собака з серцем та душею маленької дитини. Вона любить охороняти все своє - членів родини, двір і все, що в цьому дворі є.

Жюлі живе в утепленій будці, під ґанком будинку. Вона любить запах та дотик свіжого сіна, тому воно завжди в неї "під лапою".

"Але це господарі зрозуміли не одразу. Що вони тільки не купляли їй в будку: матрац, ковдри, килимки і навіть пробували класти куртку, але вона швиденько там наводила порядок і геть все витягала назовні. А от сіно дуже сподобалось", - розказала Лана.

Харчується Жюлі два рази на день. На сніданок у неї каша з бульйоном та кормом. На вечерю переважно сире мʼясо з добавками, наприклад, сир, яйце або інша нежирна їжа. А ще Жулі сама собі обережно збирає на городі ягоди ротом.

До восьми років вона із задоволенням бігала на зарядку з господарем у ліс. Зараз у Жулі почалися проблеми з суглобами, їй важко ходити, тож зарядку вже не робить.

Господарі піклуються про неї, дають їй вітаміни та протизапальні препарати. Жулі любить лежати на сонечку та насолоджуватися життям.

В Україні зафіксують рекорд собаки-ротвейлера: чим відзначилася тварина

Довгожительці Джульєтті виповниться 15 років (фото: Лана Вєтрова/Facebook)

До речі, українці сказали, які суми витрачають на домашніх улюбленців щомісяця.

Раніше ми розповідали про квіти, які смертельно небезпечні для собак.

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