Украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей бороде: чем он поразил мир

35-летний Дмитрий Грунский из Днепра установил три силовых рекорда в один день, используя свою бороду, шею и зубы. Это:

Самый тяжелый автомобиль, перетянутый бородой - 2 580 кг

Самый тяжелый автомобиль, перетянутый шеей - 7 760 кг

Наибольшее количество автомобилей, вытянутых зубами - 7

Первая попытка установить мировой рекорд у Дмитрия была в 2019 году, но она закончилась неудачно, потому что из бороды выдернулись волоски. В течение нескольких лет он отращивал бороду и экспериментировал с разными способами ее плетения, чтобы сделать ее более прочной и похожей на веревку.

А вот сейчас Дмитрий смог установить рекорд, протянув 2,5-тонный автобус и его борода осталась невредимой. Он побил предыдущий рекорд в 1 952 кг, который составил 10 лет назад Антанас Контримас из Литвы.

Фото: guinnessworldrecords.com

После первого рекорда стронгмен перешел к выполнению второго – перетягивание шеей 7,7-тонного грузовика. В 2022 году он уже установил один рекорд – по перетягиванию тяжелейшего поезда шеей, где вес был 32 500. Поэтому Дмитрий был уверен, что с грузовиком ему это точно удастся. И он стал первым человеком в Книге рекордов Гиннеса, перетянувшем грузовик шеей на 5 метров.

Фото: guinnessworldrecords.com

И еще один рекорд, который украинец сделал – это перетаскивание автомобилей зубами. Предыдущий рекорд также принадлежит Дмитрию – он перетащил шесть машин. А теперь установил новый рекорд – перетянул зубами семь автомобилей такси, в которых сидело 7 водителей. И хотя автомобили стояли на нейтральной передаче и двигатели были выключены, водитель требовались, чтобы машины ехали по прямой линии.

Фото: guinnessworldrecords.com

Общий вес автомобилей вместе с водителями составил 8784 кг. Как и в предыдущих рекордах, Дмитрий протащил машины на 5 метров.

Еще один рекорд, принадлежащий Грунскому - это самое быстрое перетаскивание автомобиля зубами на 30 метров (15,63 секунды). Он установил его в августе 2023 года.

Стронгмен посвятил свои рекорды родной стране и украинским воинам.