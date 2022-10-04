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Українець показав 500 гривень за 25 тисяч: як виглядають гроші

Фото: Українець показав 500 гривень за 25 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні продають унікальну купюру, номіналом в 500 гривень, за яку просять цілих 25 тисяч.

Чому така банкнота настільки вартісна, як вона виглядає, показали на сайті Violity.

Чому купюра така вартісна?

Із лицьового боку 500-гривневі гроші виглядають абсолютно звичайно: зображення Григорія Сковороди, підпис голови нацбанку, захисні знаки тощо.

А от зі зворотнього боку ми бачимо унікальний номер банкноти: XB 6666666

Рік випуску: 2015-й

Продають такі гроші в Бучі Київської області. За побажанням продавця, купюру можна придбати при особистій зустрічі.

Фото: violity.com

Раніше ми писали про 10-копійчану монету, яку продають аж за 1000 доларів, і чому вона рідкісна.

Також повідомлялося, що монету номіналом 5 копійок продають за 15 тисяч гривень.

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