Украинец показал 500 гривен за 25 тысяч: как выглядят деньги

В Украине продают уникальную купюру, номиналом в 500 гривен, за которую просят целых 25 тысяч.

Почему такая банкнота столь стоимостна, как она выглядит, показали на сайте Violity .

Продают деньги в Буче Киевской области. По желанию торговца, купюру можно приобрести при личной встрече.

А вот с оборотной стороны мы видим уникальный номер банкноты: XB 6666666

С лицевой стороны 500-гривневые деньги выглядят совершенно обычно: изображение Григория Сковороды, подпись главы Нацбанка, защитные знаки и т. д.

Раньше мы писали о 10-копеечной монете, которую продают аж за 1000 долларов, и почему она редкая.

Также сообщалось, что монету номиналом в 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.