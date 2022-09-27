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Українець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУ

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Вівторок 27 вересня 2022 11:25
Українець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУ Українець переплив Північний канал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Львів'янин Віталій Ступак став першим українцем, який переплив Північний канал, найскладнішу протоку в Ірландському морі. Зокрема, свій заплив він присвятив ЗСУ.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

Чоловік плив 13 годин та 53 хвилин у воді, температура якої не перевищувала 15 градусів за Цельсієм. За цей час він подолав 35 кілометрів.

Загалом, це дозволило українцю стати 109 людиною, яка змогла подолати опір Північного каналу з його течіями, швидкість яких сягала 12 кілометрів на годину.

Ця подія стала історичною для України, адже до Віталія Ступака жоден українець не перепливав Північний канал. Він розташовний між Ірландією та Шотландією.

Українець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУДе розташований Північний канал, який переплив Віталій Ступак (facebook.com/OlegNedava)

Також його вважають одним з семи найскладніших локацій для плавців Oceans Seven Challenge.

"Мене надзвичайно мотивувала моя країна, мій народ та ЗСУ. Моментами хотілося опустити руки, та кожного разу, коли бачив на човні український прапор, говорив собі, що я не маю права здаватися, так само як не здаються наші захисники", - розповів Віталій Ступак.

Додамо, що торік Віталій проплив Ла-Манш - стартував з англійського берега міста Довера і плив у напрямку Франції. Загальна відстань - 56 км і цю дистанцію він здолав з результатом у 14 годин 32 хвилини. Тоді заплив чоловік присвятив 30-ій річниці Незалежності України.

Українець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУЯк виглядав плавець після подолання дистанції у 35 кілометрів (facebook.com/OlegNedava)

Українець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУУкраїнець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУУкраїнець переплив найскладнішу протоку в Ірландському морі і присвятив звитягу ЗСУ45-річний львів'янин переплив Північний канал і присвятив звитягу ЗСУ
(loda.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що український рятувальник пробіг з Києва до Варшави, подолав 850 км за 14 днів.

Також ми писали, що українець проїхав на велосипеді три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

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спортсмен плавець