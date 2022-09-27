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Украинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУ

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 11:25
Украинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУ Украинец переплыл Северный канал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Львовянин Виталий Ступак стал первым украинцем, переплывшим по Северному каналу, самый сложный пролив в Ирландском море. В частности, свой заплыв он посвятил ВСУ.

Об этом сообщает Львовская ОВА.

Мужчина плыл 13 часов и 53 минуты в воде, температура которой не превышала 15 градусов по Цельсию. За это время он проделал 35 километров.

В целом, это позволило украинцу стать 109 человеком, который смог преодолеть сопротивление Северного канала с его течениями, скорость которых достигала 12 километров в час.

Это событие стало историческим для Украины, ведь до Виталия Ступака ни один украинец не переплывал Северный канал. Он расположен между Ирландией и Шотландией.

Украинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУГде расположен Северный канал, переплывший Виталий Ступак (facebook.com/OlegNedava)

Также его считают одним из семи сложных локаций для пловцов Oceans Seven Challenge.

"Меня чрезвычайно мотивировала моя страна, мой народ и ВСУ. Моментами хотелось опустить руки, и каждый раз, когда видел на лодке украинский флаг, говорил себе, что я не имею права сдаваться, равно как не сдаются наши защитники", - рассказал Виталий Ступак.

Добавим, что в прошлом году Виталий проплыл Ла-Манш - стартовал с английского берега Довера и плыл в направлении Франции. Общее расстояние - 56 км и эту дистанцию он преодолел с результатом в 14 часов 32 минуты. Тогда заплыв мужчина посвятил 30-летию Независимости Украины.

Украинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУКак выглядел пловец после преодоления дистанции в 35 километров (facebook.com/OlegNedava)

Украинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУУкраинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУУкраинец переплыл самый сложный пролив в Ирландском море и посвятил достижение ВСУ 45-летний львовянин переплыл Северный канал и посвятил победу ВСУ
(loda.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что украинский спасатель пробежал из Киева в Варшаву, преодолел 850 км за 14 дней.

Также мы писали, что украинец проехал на велосипеде три тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

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