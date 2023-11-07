Україна збирається легалізувати медичний канабіс для військових, - Bloomberg

На якому етапі ухвалення законопроєкту

Дискусії в Україні щодо легалізації медичного канабісу досягли кульмінації в липні, коли національний парламент під час першого голосування прийняв закон, що дозволяє використовувати його в медичних цілях.

Остаточне обговорення законопроєкту може відбутися на наступному засіданні парламенту. Про це Bloomberg у телефонному інтерв'ю повідомив голова комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Крім того, за словами двох депутатів, сесія призначена на початок листопада. Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки. Один із законодавців сказав, що закон може бути ухвалений вже цього місяця.

Разом із тим деякі законотворці виступають проти ухвалення такого рішення. Серед противників фракція на чолі з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко.

Проте законопроєкт підтримує керівна партія "Слуга народу" та власне президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю депутат комітету з питань охорони здоров’я Ольга Стефанишина зазначила, що законопроєкт особливо важливий, коли Україна перебуває в активній фазі війни, щоб зняти біль після бойових поранень і покращити психологічний стан військових.

У разі схвалення українці за медичним рецептом зможуть купувати ліки через пів року після набрання чинності. Використання в рекреаційних цілях буде заборонено, а виробництво буде жорстко контролюватися урядом.

Не варто плутати медичний канабіс із марихуаною, яка викликає наркотичне сп'яніння (фото: Freepik)

Навіщо потрібен медичний канабіс

Раніше онколог Андрій Безносенко пояснював у коментарі нашому виданню, що для тих пацієнтів, які відчувають сильний больовий синдром, медичний канабіс стає "містком" від застосування ненаркотичних знеболювальних до наркотичних.

"Коли допомагають ненаркотичні знеболювальні, ми даємо їх. Коли вони вже перестають допомагати, ми даємо наркотичні. А ось проміжок між цими знеболювальними займає медичний канабіс, який дозволяє пацієнтам знизити больовий синдром", - казав експерт.

У цьому випадку медичний канабіс не викликає звикання, і його дозу не потрібно збільшувати при регулярному застосуванні, на відміну від наркотичних лікарських засобів.

До того ж медичний канабіс впливає на психоемоційний стан, знімаючи тривогу, депресивні стани, покращуючи настрій та апетит і нормалізовуючи роботу кишківника.

Лікар пояснює, що для онкохворих робота ШКТ є дуже важливою, адже променева та хімієтерапія часто викликає нудоту, блювання та інші неприємні наслідки.

При цьому в пацієнта не виникає наркотичного сп'яніння, тому що в медичному канабісі відсутні препарати типу тетрагідраканабідіолу, які викликають цей стан.