Украина собирается легализовать медицинский каннабис для военных, - Bloomberg

На каком этапе принятия законопроекта

Дискуссии в Украине о легализации медицинского каннабиса достигли кульминации в июле, когда национальный парламент во время первого голосования принял закон, разрешающий использовать его в медицинских целях.

Окончательное обсуждение законопроекта может пройти на следующем заседании парламента. Об этом Bloomberg в телефонном интервью сообщил глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Кроме того, по словам двух депутатов, сессия намечена на начало ноября. Точное расписание парламентских заседаний не разглашается из соображений безопасности. Один из законодателей сказал, что закон может быть принят уже в этом месяце.

Вместе с тем, некоторые законотворцы выступают против принятия такого решения. Среди противников фракция во главе с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.

Однако законопроект поддерживает руководящая партия "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский.

В интервью депутат комитета по здравоохранению Ольга Стефанишина отметила, что законопроект особенно важен, когда Украина находится в активной фазе войны, чтобы снять боль после боевых ранений и улучшить психологическое состояние военных.

В случае одобрения украинцы по медицинскому рецепту смогут покупать лекарство через полгода после вступления в силу. Использование в рекреационных целях будет запрещено, производство будет жестко контролироваться правительством.

Не стоит путать медицинский каннабис с марихуаной, вызывающей наркотическое опьянение (фото: Freepik)

Зачем нужен медицинский каннабис

Ранее онколог Андрей Безносенко объяснял в комментарии нашему изданию, что для пациентов, которые испытывают сильный болевой синдром, медицинский каннабис становится "мостиком" от применения ненаркотических обезболивающих к наркотическим.

"Когда помогают ненаркотические обезболивающие, мы даем их. Когда они уже перестают помогать, мы даем наркотические. А вот промежуток между этими обезболивающими занимает медицинский каннабис, позволяющий пациентам снизить болевой синдром", - говорил эксперт.

В этом случае медицинский каннабис не вызывает привыкания, и его дозу не нужно увеличивать при регулярном применении, в отличие от наркотических лекарственных средств.

К тому же медицинский каннабис влияет на психоэмоциональное состояние, снимая тревогу, депрессивные состояния, улучшая настроение и аппетит и нормализуя работу кишечника.

Врач объясняет, что для онкобольных работа ЖКТ очень важна, ведь лучевая и химиотерапия часто вызывает тошноту, рвоту и другие неприятные последствия.

При этом у пациента не возникает наркотического опьянения, так как в медицинском каннабисе отсутствуют препараты типа тетрагидраканабидиола, вызывающие это состояние.