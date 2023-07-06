Легалайз в Україні. Навіщо узаконювати медичний канабіс і чи загрожує це створенням "чорного" ринку

У День Конституції президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів легалізувати використання медичного канабісу. У нашому суспільстві ця тема обговорюється кілька років поспіль, проте відповідних законів досі не було прийнято. Крім того, навколо самого канабісу існує багато міфів, які не дають зрушити справу з мертвої точки.

Тому Styler поговорив з експертами , як легалізація медичного канабісу може допомогти українцям під час війни та як цей досвід спрацював в інших країнах.

Як канабіс "впроваджували" раніше

Плани на легалізацію медичного канабісу з'явилися ще в середині жовтня 2020 року. Тоді відповідний законопроєкт про "легалайз" не лише не ухвалили, а навіть не зареєстрували в парламенті.

Того ж року було проведене Всеукраїнське опитування, одним із пунктів якого була підтримка легалізації такого лікування. За результатами, 75% українців виступили за.

Пізніше, вже під час повномасштабної війни, Кабінет Міністрів України прийняв законопроєкт про використання канабісу в медицині.

Передбачається, що закон врегулює обіг канабісу в медичних і промислових цілях, а також науковій і науково-технічній діяльності. До того ж це дозволить розширити доступ пацієнтів до лікування онкозахворювань і посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих в результаті війни.

Навіщо канабіс потрібен українській медицині

Онколог Андрій Безносенко пояснює, що для тих пацієнтів, які відчувають сильний больовий синдром, медичний канабіс стає "містком" від застосування ненаркотичних знеболювальних до наркотичних.

"Коли допомагають ненаркотичні знеболювальні, ми даємо їх. Коли вони вже перестають допомагати, ми даємо наркотичні. А ось проміжок між цими знеболювальними займає медичний канабіс, який дозволяє пацієнтам знизити больовий синдром", - пояснює експерт.

Не варто плутати медичний канабіс із марихуаною, яка викликає наркотичне сп'яніння (фото: Freepik)

У цьому випадку медичний канабіс не викликає звикання, і його дозу не потрібно збільшувати при регулярному застосуванні, на відміну від наркотичних лікарських засобів.

До того ж медичний канабіс впливає на психоемоційний стан, знімаючи тривогу, депресивні стани, покращуючи настрій та апетит і нормалізовуючи роботу кишківника.

Лікар пояснює, що для онкохворих робота ШКТ є дуже важливою, адже променева та хімієтерапія часто викликає нудоту, блювання та інші неприємні наслідки.

При цьому в пацієнта не виникає наркотичного сп'яніння, тому що в медичному канабісі відсутні препарати типу тетрагідраканабідіолу, які викликають цей стан.

В яких формах можуть застосовувати медичний канабіс

За словами фахівця, основними формами канабісу в медицині є:

масло

нашкірний пластир

гідроназальний спрей

електронні цигарки з маслом

Жодна з цих форм не має специфічного запаху, на відміну від куріння наркотичних конопель. Тобто в громадському місці для оточення не буде ніякого дискомфорту.

За зовнішнім виглядом медичний канабіс не відрізняється від будь-якої іншої форми ліків (фото: nta.ua)

Чи потрібен канабіс для військових і людей з ПТСР

Військовий психолог Ольга Швець у коментарі Styler пояснила, що не варто виділяти військових як окрему категорію в цьому питанні. Адже в будь-якому випадку застосування медичного канабісу призначає лікар.

"Якщо для військових, то це винятково в медичних цілях для лікування больового синдрому чи розладів, які діагностував лікар і призначив його (канабіс - ред.) використання", - розповідає фахівчиня.

Разом із тим вона зазначає, що для роботи із ПТСР можна застосовувати медичний канабіс, адже він сприяє розслабленню, покращує сон тощо.

Експерт також наголошує на тому, що виписувати рецепт на придбання медичного канабісу може лише спеціалізований лікар.

"ПТСР - це діагноз, який ставить лікар. В Україні це психіатр чи невропатолог. Не клінічні психологи не ліцензовані для цього. Сюди входять психолог-терапевт, психолог-консультант, коуч тощо", - додає вона.

Як уникнути створення "чорного" ринку канабісу в Україні

"Легалайз" повинен передбачати відповідні зміни у законодавстві, яке й регулює обіг наркотичних засобів. Тому першою чергою потрібно забезпечити отримання і ліцензії на будь-який етап "життєдіяльності" таких препаратів.

Крім того, на медичний канабіс буде розповсюджуватися законодавство про лікарські засоби. Воно враховує особливості маркування, розповсюдження, рецептурного відпуску.

"Звичайно, тут також можливі зловживання, як, наприклад з антибактеріальними лікарськими засобами. Проте звертаю увагу, що ліки з канабісу будуть належати до групи наркотичних препаратів, тобто відпускатимуться не всіма аптеками й за особливими рецептами", - пояснює юрист ЮКК "Де-Юре" Наталя Щукіна.

А от щодо зловживання лікарями на виписування рецептів, на думку правозахисниці, говорити не потрібно.

"Оскільки медичний канабіс не має очікуваного ефекту ейфорії, особи, які вживають наркотичні засоби, не зможуть задовольнити свої потреби ліками на основі конопель", - каже вона.

До того ж електронна система охорони здоров'я дозволяє прослідкувати виписування лікарем рецептів на ті чи інші препарати, а отже, зловживання буде очевидним.

Міжнародний досвід використання канабісу

Станом на лютий 2023 року канабіс повністю чи частково легалізовано у 40 країнах світу. Серед них Австралія, Ізраїль, Південна Корея, Велика Британія, Франція, Італія, Канада, Німеччина та низка країн Африки.

Темно-зеленим кольором позначено країни з повністю законним використанням канабісу, салатовим - з тільки медичним використанням, червоним - повна заборона (інфографіка: cannareporter.eu)

В Австралії підстави для призначення медичного канабісу не відрізняються від тих, що планують вводити в Україні. Однак різниця полягає в тому, що лікар може виписати рецепт при патологіях, відмінних від зазначених.

У Канаді ситуація суттєво відрізняється та є більш суворою. Там медичний канабіс не вважають ліками, тому в аптеках його не продають. Отримати його можуть окремі пацієнти від лікарів і медсестер у лікарнях.

Водночас канадці можуть самостійно вирощувати канабіс для власного застосування не більше ніж на дві людини.

Німеччина працює за такою системою: рецепт може бути призначений для будь-якого захворювання, яке не має стандартного лікування, або стандартне лікування не може бути використано через реакції чи на основі конкретного стану пацієнта.

Стосовно самостійного вирощування, то Німеччина суворіша в порівнянні з Канадою. Тому що з 2019 року у країні було запроваджено суворі перевірки виробництва та постачання канабісу.

Отже, Україна має досвід інших держав, аби спиратися на нього в ухваленні свого рішення. Наразі ж законопроєкт №7457 про медичний канабіс винесуть на найближче засідання Верховної Ради. Проте чи отримає він підтримку нардепів - наразі невідомо.