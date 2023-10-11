Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про медичний канабіс

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації рекомендував ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Зазначається, що комітет опрацював понад 800 правок і схвалив до другого читання законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

В Раді додають, що прийняття законопроєкту дозволить створити механізм для контрольованого використання рослин роду коноплі в Україні в медицині та науці.

Водночас пацієнти з раком та багатьма іншими захворюваннями отримають доступ до необхідного лікування.

При цьому законопроєкт забороняє реалізацію рослин канабісу та продуктів їхнього перероблення з будь-яким вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) для рекреаційного вживання.

Таким чином, ліки на основі медичних конопель відпускатимуть виключно за призначенням лікаря, за електронним рецептом, відповідно до медичних показань.

Кожна рослина, кожна партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу буде маркуватися QR-кодом.

Окрім того, культивування рослин зможуть здійснювати юридичні особи з дотриманням належних умов у закритому ґрунті з цілодобовим відеоспостереженням та доступом до його даних Нацполіції у режимі реального часу.

Також додамо, що законопроєкт передбачає, що мінімальний вміст ТГК у медичних коноплях становитиме 0,3%. Сировина зі вмістом ТГК нижчим за мінімальний рівень вважатиметься промисловими коноплями і не застосовуватиметься для виробництва лікарських засобів.

Лабораторний контроль вмісту кількості ТГК здійснюватимуть тільки у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби).

Легалізація медичного канабісу

Україна поступово йде до процесу легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків.

Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу.

Президент України Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

У липні Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. При цьому у проєкті до другого читання внесли низку змін, здебільшого щодо доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу.

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