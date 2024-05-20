РФ посилено атакує на Покровському напрямку і шукає слабкі місця в обороні ЗСУ, - Генштаб

Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області. Росіяни шукають слабкі місця в українській обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Ситуація на Покровському напрямку

Відомство зазначило, що на Покровському напрямку загальна кількість бойових зіткнень зросла до 24, вісім із яких - тривають.

"Ворог намагається знайти слабкі місця нашої оборони біля Уманського та Сєвєрного", - пояснили військові.

При цьому противник скинув вісім КАБів неподалік Олександрополя, Калинового та Желанного.

Бої в Харківській області

Військові також повідомили, що на Харківському напрямку тривають бої біля Стариці та Вовчанська. Ворог ще п'ять разів задіяв авіаційну компоненту: двічі вів обстріли з озброєння гелікоптерів поблизу Гранового, а також скидав КАБи в райони Жовтневого та Липців. Від початку доби загальна кількість авіаударів сягнула вже шести.

На Куп'янському напрямку тривають спроби окупантів просунутися вперед у районах Синьківки, Берестового та Іванівки. Ситуація контрольована. Три атаки російських окупантів уже відбито неподалік Новоєгорівки та згаданої раніше Синьківки.

Бої на Донбасі

На Сіверському напрямку Сили оборони сьогодні вже досить тривалий час стримують натиск ворога, який намагається хоч якось просунутись уперед у районі Білогорівки. Наші воїни також жорстко припинили активність загарбників біля Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку триває бій у районі населеного пункту Новий. Зазнавши невдачі в шести атаках на цьому напрямку цим днем раніше, ворог завдав п'ять авіаударів - тричі кидав керовані авіабомби в район Часового Яру, один раз - по населеному пункту Нью-Йорк, що в Донецькій області, а також задіяв штурмовики Су-25 неподалік від Північного.

На Времівському напрямку, біля Старомайорського, відбито чотири атаки загарбників. Двічі ворог супроводжував свої дії нанесенням авіаударів.