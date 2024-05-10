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Украина уже не третья: букмекеры резко обновили прогнозы о победителе Евровидения

Пятница 10 мая 2024 11:39
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Украина уже не третья: букмекеры резко обновили прогнозы о победителе Евровидения Нашу страну "выбили" из тройки потенциальных лидеров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

После второго полуфинала Евровидения, отгремевшего в ночь на 10 мая, букмекеры резко обновили свои прогнозы. И в тройку потенциальных лидеров внезапно вырвалась страна, которой до этого пророчили лишь восьмое место.

Как изменились прогнозы букмекеров, и какое место теперь может получить Украина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision World.

Кто может победить на Евровидении

Так, первое место все еще прочат Хорватии - артисту Baby Lasagna с его зажигательной песней "Rim Tim Tagi Dim". Он выступал в первом полуфинале, но его шансы на победу не упали.

И если раньше второе место, по прогнозам букмекеров, мог получить представитель Швейцарии - артист Nemo с песней The Code, то теперь его резко подвинул Израиль. Певица Эден Голан исполнила во втором полуфинале свой трек "Hurricane" и резко поднялась с восьмой ступени на вторую.

Прогнозы букмекеров быстро меняются. Но пока можно наблюдать за тем, что Украина больше не третья в рейтинге потенциальных победителей. Теперь шансы на успех распределились так:

  • 1 место - Хорватия
  • 2 место - Израиль
  • 3 место - Швейцария
  • 4 место - Ирландия
  • 5 место - Украина.

Украина уже не третья: букмекеры резко обновили прогнозы о победителе Евровидения

Прогноз букмекеров (скриншот)

Второй полуфинал Евровидения - как прошло событие

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая выступила вторая группа стран-участников Евровидения. В частности, на сцену вышли представители Швейцарии, Израиля, Чехии и другие.

В финал попали следующие страны:

  • Греция
  • Швейцария
  • Австрия
  • Армения
  • Латвия
  • Грузия
  • Эстония
  • Израиль
  • Норвегия
  • Нидерланды.

Все они, а также победители первого полуфинала (среди которых Украина) и представители страны "Большой пятерки" примут участие в финале. Он состоится уже 11 мая, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona честно сказали, что думают о "Евровидении".

Кроме того, недавно стало известно, что Jerry Heil получила травму во время выступления.

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