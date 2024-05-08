Євробачення 2024. Jerry Heil отримала травму під час виступу (фото й відео)

7 травня українська співачка Jerry Heil отримала травму під час виступу у першому півфіналі Євробачення 2024 у дуеті з Alyona Alyona під час виконання пісні "Teresa & Maria".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал Jerry Heil, YouTube-канал Eurovision Song Contest.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що сталось і як почувається дівчина.

Що сталось із Jerry Heil

Спершу прихильники українського дуету помітили, що на деяких опублікованих з Євробачення 2024 відео у Jerry Heil перемотане коліно. Водночас поводилась дівчина достатньо природньо й від болю, на перший погляд, страждала не сильно.

Дещо згодом про свою травму Jerry Heil розповіла сама. За словами української співачки, під час виконання пісні "Teresa & Maria" вона пошкодила коліно.

"У той момент, коли я піднімаюся на гору... і в кінці, коли вже почалася кульмінація, я впала на коліно", - пояснила дівчина.

Травма коліна у Jerry Heil (скріншот)

Вона уточнила, що під час репетиції на підлозі не було куту нахилу.

"А тут вийшло, що я витяглася вперед і впала на гору, а вона під кутом... Тому трошки перестаралася.. Бо експресія, і ти себе не тямиш, адреналін просто зашкалює... Я трошечки себе вдарила", - розповіла українка.

Водночас вона наголосила, що жива і вже почувається краще.

"Я жива, чесно. Мені приклали холод і все буде добре", - зауважила Jerry Heil.

Як співачка почувається зараз

Вже наступного дня, 8 травня, Jerry Heil опублікувала "ранкове" фото, на якому виглядає дещо стомленою, але щасливою.

Фото дівчини зранку (скріншот: t.me/jerryheil)

Крім того, українка розповіла, що від самого ранку вони з Аlyona Аlyona готуються до інтерв'ю.

"Подивіться на цих сонних котів", - додала вона з усмішкою.

Варто зазначити, що під час генеральної репетиції Аlyona Аlyona також впала на сцені. На щастя, обійшлося без суттєвих травм.

Українські артистки жартують, що потрібно було трішки "вистраждати" цей їхній номер, щоб відчути його по-справжньому.