Фільм про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA

У лондонському Royal Festival Hall відбувається церемонія вручення престижної британської премії BAFTA. Нагороду отримала короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір", у якій зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety.
Стрічка про війну в Україні перемогла у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".
Повний список номінантів у цій категорії:
Стрічка заснована на реальних подіях і висвітлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У центрі історії - 18-річний Іван, чий батько працює хірургом з перших днів війни. Коли російські окупанти дізнаються про сховище, де перебувають поранені, хлопець змушений взяти до рук зброю, щоб захистити рідних і тих, хто потребує допомоги.
Режисером фільму став 26-річний британець німецького походження Франц Бьом, а за операторську роботу відповідала Сьєн Ю Ніу - уродженка Тайваню, яка мешкає в Лондоні.
Головну роль Івана виконав Олександр Рудинський, його батька - Сергій Калантай.
Також у фільмі знялися український актор Юрій Радіонов і Олександр Яценко, який раніше брав участь у постановці російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Вій".
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