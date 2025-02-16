Фільм про війну в Україні з Олександром Рудинським отримав премію BAFTA

Стрічка про війну в Україні перемогла у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".

Повний список номінантів у цій категорії:

"The Flowers Stand Silently, Witnessing" - Тео Панагопулос, Марісса Кітінг

"Marion" - Джо Вейланд, Фінн Константін, Марія Джикич

"Milk" - Міранда Стерн, Ашіоні Оген

"Камінь, ножиці, папір" - Франц Бьом, Іван, Гайдер Ротшильд Хузер (ПЕРЕМОЖЕЦЬ)

"Stomach Bug" - Метті Кроуфорд, Каріма Саммут-Канеллопулу

Про що фільм "Камінь, ножиці, папір"

Стрічка заснована на реальних подіях і висвітлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У центрі історії - 18-річний Іван, чий батько працює хірургом з перших днів війни. Коли російські окупанти дізнаються про сховище, де перебувають поранені, хлопець змушений взяти до рук зброю, щоб захистити рідних і тих, хто потребує допомоги.

Режисером фільму став 26-річний британець німецького походження Франц Бьом, а за операторську роботу відповідала Сьєн Ю Ніу - уродженка Тайваню, яка мешкає в Лондоні.

Головну роль Івана виконав Олександр Рудинський, його батька - Сергій Калантай.

Також у фільмі знялися український актор Юрій Радіонов і Олександр Яценко, який раніше брав участь у постановці російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Вій".