RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Фильм о войне в Украине с Александром Рудинским получил премию BAFTA

Кадр из фильма "Камень, ножницы, бумага"
Автор: Иванна Пашкевич

В лондонском Royal Festival Hall проходит церемония вручения престижной британской премии BAFTA. Награду получила короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага", в которой сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.

Лента о войне в Украине победила в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

Полный список номинантов в этой категории:

  • "The Flowers Stand Silently, Witnessing" - Тео Панагопулос, Марисса Китинг
  • "Marion" - Джо Вейланд, Финн Константин, Мария Джикич
  • "Milk" - Миранда Стерн, Ашиони Оген
  • "Камень, ножницы, бумага" - Франц Бем, Иван, Хайдер Ротшильд Хузер (ПОБЕДИТЕЛЬ)
  • "Stomach Bug" - Мэтти Кроуфорд, Карима Саммут-Канеллопулу

О чем фильм "Камень, ножницы, бумага"

Лента основана на реальных событиях и освещает полномасштабное вторжение России в Украину. В центре истории - 18-летний Иван, чей отец работает хирургом с первых дней войны. Когда российские оккупанты узнают о хранилище, где находятся раненые, парень вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить родных и тех, кто нуждается в помощи.

Режиссером фильма стал 26-летний британец немецкого происхождения Франц Бём, а за операторскую работу отвечала Сьен Ю Ниу - уроженка Тайваня, которая живет в Лондоне.

Главную роль Ивана исполнил Александр Рудинский, его отца - Сергей Калантай.

Также в фильме снялись украинский актер Юрий Радионов и Александр Яценко, который ранее участвовал в постановке российского режиссера Кирилла Серебренникова "Вий".

Читайте РБК-Украина в Google News
АктерыЗвёзды