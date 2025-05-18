Україна увійшла в топ-10 на "Євробаченні-2025": як відреагували Ziferblat на 9 місце

Хоча в соцмережах традиційно з’явилися як схвальні, так і критичні відгуки, самі артисти не приховують задоволення своєю роботою та наголошують - це був їхній очікуваний результат.

Валентин Лещинський у зверненні до публіки подякував команді та закликав майбутніх представників не зважати на хейт.

"Хочу звернутися до артистів, які будуть виступати у наступні роки. Взагалі це (хейт - Ред.) не читайте, не звертайте увагу. Це не має жодного значення. Ми зробили той результат, на який сподівалися - топ 10. Ми задоволені собою. Ми знали, що наша пісня була складна для цього конкурсу, але ми зробили все - наша команда, команда Суспільного", - сказав Валентин. Ziferblat (фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine)

На думку Даниїла Лещинського, цей виступ - лише початок великого шляху не лише для них, а й для всієї української музики.

"Топ 10 для України - важлива річ. Ми тримаємо цю планку дуже часто. Я дуже задоволений. Це важливо для української музики. Ви побачите результати нашої роботи у майбутньому. Бо «Євробачення» закінчується і починається справжнє життя музичне. Нам потрібно виходити на європейський ринок, цей результат може нам допомогти. Для мене це лише початок музичної кар'єри", - висловився музикант.

Скільки Україна отримала балів

Гурт Ziferblat яскраво представив Україну у фіналі “Євробачення-2025” з емоційною піснею Bird of Pray. Виступ під номером 7 приніс Україні почесне 9 місце у загальному заліку.

За результатами підрахунку голосів, українці набрали 218 балів:

158 балів - від глядачів ,

60 балів - від національних журі країн-учасниць.

Детальніше, як голосували країни:

Швеція - 5 балів

Азербайджан - 8 балів

Словенія - 5 балів

Вірменія та Сан-Марино - по 4 бали

Норвегія , Швейцарія - по 1 балу

Італія , Латвія , Хорватія , Іспанія , Литва - по 2 бали

Португалія - щедрі 8 балів

Сербія , Ізраїль - по 4 бали

Грузія - 6 балів

Втім, від ряду країн зокрема Франції, Німеччини, Австрії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Великої Британії, Австралії та ще кількох - Україна цього року не отримала жодного балу.

Попри це, потужний глядацький рейтинг і самобутність виступу дозволили Ziferblat гідно втриматися у десятці лідерів - і це ще одне підтвердження, що Україна продовжує утримувати високу планку на “Євробаченні”.