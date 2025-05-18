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Фінал "Євробачення": всі виступи учасників неймовірного свята музики (відео)

Неділя 18 травня 2025 01:29
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Фінал "Євробачення": всі виступи учасників неймовірного свята музики (відео) Фінал "Євробачення" 17 травня (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Фінал "Євробачення", на який чекали єврофани з усього світу, нарешті відбувся. І саме час побачити, як виступили всі учасники пісенного конкурсу.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас відео з фіналу "Євробачення", які варті вашої уваги.

Норвегія: Кайл Алессандро - "Lighter"

Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"

Естонія: Томмі Кеш - "Espresso Macchiato"

Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"

Литва: Katarsis - "Tavo akys"

Іспанія: Melody - "Esa diva"

Україна: Ziferblat - "Bird of pray"

Велика Британія: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"

Австрія: JJ - "Wasted Love"

Ісландія: Væb - "RÓA"

Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Нідерланди: Клод "C’est La Vie"

Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"

Італія: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Польща: Юстина Стечковська - "GAJA"

Німеччина: Abor & Tynna - "Baller"

Греція: Клавдія - "Asteromata"

Вірменія: Parg - "SURVIVOR"

Швейцарія: Zoë Më - "Voyage"

Мальта: Міріана Конте - "SERVING"

Португалія: Napa - "Deslocado"

Данія: Siccal - "Hallucination"

Швеція: KAJ - "Bara bada bastu"

Франція: Louane - "maman"

Сан-Марино: Габрі Понте - "Tutta l’Italia"

Албанія: Shkodra Elektronike "Zjerm"

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