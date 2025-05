Фінал "Євробаченні": як виступив Claude і на яке місце його "занесло" (відео)

Скільки балів отримали Нідерланди і хто такий Claude

В фіналі "Євробачення" артист отримав 175 балів.

Claude на "Євробаченні" (скріншот)

Claude (справжнє ім’я - Клод Кіамбе) народився у 2003 році в Конго. У дитинстві разом з родиною він переїхав до Нідерландів. Спочатку маленький Клод та його батьки жили в притулку для біженців, потім у невеликому містечку Енкхейзен.

Його перша поява на телебаченні була у "The Voice Kids", ще у 2019 році. А вже за рік він переміг у музичному проєкті "Are You Next?" і підписав контракт з лейблом.

У 2022-му його трек "Ladada (Mon dernier mot)" став першим у чартах Нідерландів, і саме тоді про Claude заговорили як про нову зірку нідерландської сцени.

Про що пісня "C’est la vie"

Цей трек було створено спеціально для Євробачення. Вона вийшла 27 лютого і вже встигла злетіти на друге місце в національному чарті. У тексті йдеться про подяку батькам і про історію життя Claude двома мовами, англійською і французькою.

Claude не приховує, що ця пісня дуже особиста, він написав її, щоб вшанувати батьків і увесь шлях, який вони пройшли разом.

Яке місце пророкували Нідерландам

Claude був серед головних претендентів на перемогу, ще до фіналу букмекери ставили його в "топ-5". Пісню хвалили за щирість, мову й голос.

До фіналу пісня вже потрапила в топ Spotify Netherlands, а кліп на YouTube зібрав мільйони переглядів.

"C’est la vie" - текст пісні

C’est la vie, she sang to me

Je me rappelle, j’étais petit

Oh, I was just a little boy

But I remember la mélodie, la mélodie

C’est comme ci, c’est comme ça

C’est en haut et en bas

It goes up, it goes down

And around, and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chanter un, deux, trois

C’est la-la-la-la, la vie

C’est la-la-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

C’est la vie, et quel miracle

Sometimes in love, sometimes misérable

And I still hear my mama’s voice inside of me.

La mélodie, la mélodie

C’est comme ci, c’est comme ça

C’est en haut et en bas

It goes up, it goes down

And around, and around

Que sera, oui sera

Me voici, me voilà

Chanter un, deux, trois

C’est la-la-la-la, la vie

C’est la-la-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la vie

Oui, c’est la-la-la-la, la vie

C’est la-la-la-la, la

La-la-la-la

La-la-la, la vie

Oh, c’est la vie

La vie en rose

La vie en noir

Oh, this rollercoaster

And I will sing until it’s over

It goes la-la-la-la-la

C’est comme ci, c’est comme ça

C’est en haut et en bas

It goes up, it goes down

And around, and around

Que sera, oui sera

Écoute-moi, oh maman

Chanter un, deux, trois

C’est la vie.