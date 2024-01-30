Україна піднялася у світовому рейтингу корупції: яке місце ми посідаємо

Щороку у світі публікують рейтинг "Індекс сприйняття корупції". За останні три роки Україна значно зміцнила та покращила свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сервіс, який проводить дослідження, Transparency .

Яке місце займає Україна

Найвища оцінка становить 100 балів. У 2023 році Україна отримала 36 балів, порівняно з попереднім роком оцінка виросла на три бали. Це один із найкращих результатів з усіх країн.

Наразі Україна займає 104 місце зі 180. Крім того, Україна - одна з 17 країн в цьогорічному рейтингу, які показали свій найкращий показник за увесь час.

Скриншот

Однакову позицію з Україною займають Алжир, Бразилія та Сербія. Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія випереджають Україну на один бал - у них по 37.

На сходинку нижче за Україну Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.

Україна та партнери з ЄС

Країни ЄС посіли такі місця в рейтингу:

Австрія - 71 бал

Іспанія - 60 балів

Італія - 56 балів

Німеччина - 78 балів

Польща - 54 бали

Румунія - 46 балів

Словаччина - 54 бали

Угорщина - 42 бали

Франція - 71 бал

Чехія - 57 балів

У першу десятку лідерів входять: