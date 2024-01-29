Рейтинг найдорожчих міст світу 2024: яке місце займає Київ

Українські міста увійшли до рейтингу найдорожчих міст світу. Зокрема, згадали Київ, Одесу, Харків, Дніпро та Львів.

Які місця посіли ці міста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сербський сервіс Numbeo, який склав рейтинг.