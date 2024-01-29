Рейтинг найдорожчих міст світу 2024: яке місце займає Київ
Рейтинг найдорожчих міст світу 2024 (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Українські міста увійшли до рейтингу найдорожчих міст світу. Зокрема, згадали Київ, Одесу, Харків, Дніпро та Львів.
Які місця посіли ці міста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сербський сервіс Numbeo, який склав рейтинг.
Які місця зайняли українські міста
Укладачі рейтингу оцінювали міста за кількома категоріями:
- індекс вартості життя
- індекс оренди нерухомості
- індекс вартості життя + індекс оренди нерухомості
- купівельна спроможність містян
- вартість у закладах харчування
За основу взяли ціни Нью-Йорка, таким чином базовий індекс для нього береться за 100%.
До переліку увійшли 362 міста, українські посіли такі місця:
- Київ - 300 позиція
- Одеса - 324 позиція
- Харків - 327 позиція
- Дніпро - 328 позиція
- Львів - 331 позиція
Скриншоти
У 10-ку найдорожчих міст світу увійшли:
- Гамільтон, Канада
- Цюрих, Швейцарія
- Базель, Швейцарія
- Лозанна, Швейцарія
- Сан-Хосе, США
- Женева, Швейцарія
- Сан-Франциско, США
- Берн, Швейцарія
- Вашингтон, США
- Нью-Йорк, США
Останні місця рейтингу посіли пакистанські міста Ісламабад, Лахор та Карачі.
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