На Євробаченні 2024 неочікувано виступить ще одна країна, повернення якої не чекали: хто це
До пісенного конкурсу Євробачення 2024 приєднається країна, яка не брала участі в конкурсі понад 30 років. Йдеться про Люксембург.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис представниці Люксембургу в Instagram.
Люксембург повертається на Євробачення
27 січня Люксембург провів власний Національний відбір. За результатами голосування країну представить співачка Талі Голергант з піснею Fighter.
Люксембург вперше виступив на Євробаченні у 1956 році, коли конкурс тільки започаткували. У Люксембурга було дві перемоги поспіль - у 1972 та 1973 роках - і п'ять перших місць загалом.
Проте після 1993 року країна припинила участь у конкурсі. Це було пов'язано з низкою невдалих виступів у 1980-х і на початку 1990-х років.
Нацвідбір 2024 в Україні
Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Глядачі, як і завжди, зможуть спостерігати за ним зі своїх телеекранів.
Учасники виступатимуть у такому порядку:
- YAKTAK - Lalala
- INGRET - Keeper
- NAZVA - Slavic English
- ANKA - "Палала"
- Drevo - Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- MÉLOVIN - DREAMER
- SKYLERR - Time is running out
- Ziferblat - Place I Call Home
- YAGODY - Tsunamia
- NAHABA - GLASSS
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.
Раніше ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Нацвідборі.
Слухайте також усі пісні учасників Нацвідбору 2024, щоб знайти свого фаворита.