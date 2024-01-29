На Євробаченні 2024 неочікувано виступить ще одна країна, повернення якої не чекали: хто це

До пісенного конкурсу Євробачення 2024 приєднається країна, яка не брала участі в конкурсі понад 30 років. Йдеться про Люксембург.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис представниці Люксембургу в Instagram .

Люксембург повертається на Євробачення

27 січня Люксембург провів власний Національний відбір. За результатами голосування країну представить співачка Талі Голергант з піснею Fighter.

Люксембург вперше виступив на Євробаченні у 1956 році, коли конкурс тільки започаткували. У Люксембурга було дві перемоги поспіль - у 1972 та 1973 роках - і п'ять перших місць загалом.

Проте після 1993 року країна припинила участь у конкурсі. Це було пов'язано з низкою невдалих виступів у 1980-х і на початку 1990-х років.

Нацвідбір 2024 в Україні

Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Глядачі, як і завжди, зможуть спостерігати за ним зі своїх телеекранів.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.