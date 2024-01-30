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Украина поднялась в мировом рейтинге коррупции: какое место мы занимаем

Украина, Вторник 30 января 2024 10:40
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Украина поднялась в мировом рейтинге коррупции: какое место мы занимаем Какое место занимает Украина в рейтинге коррупции (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Каждый год в мире публикуют рейтинг "Индекс восприятия коррупции". За последние три года Украина значительно укрепила и улучшила свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сервис, проводимый исследование, Transparency.

Какое место занимает Украина

Самая высокая оценка составляет 100 баллов. В 2023 году Украина получила 36 баллов по сравнению с предыдущим годом оценка выросла на три балла. Это один из самых лучших результатов из всех стран.

Сейчас Украина занимает 104 место из 180. Кроме того, Украина - одна из 17 стран в рейтинге этого года, которые показали свой лучший показатель за все время.

Украина поднялась в мировом рейтинге коррупции: какое место мы занимаем

Скриншот

Одинаковую позицию с Украиной занимают Алжир, Бразилия и Сербия. Албания, Аргентина, Белоруссия, Гамбия, Эфиопия и Замбия опережают Украину на один балл - у них по 37.

На ступеньку ниже Украины Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

Украина и партнеры из ЕС

Страны ЕС заняли следующие места в рейтинге:

  • Австрия - 71 балл
  • Испания - 60 баллов
  • Италия - 56 баллов
  • Германия - 78 баллов
  • Польша - 54 балла
  • Румыния - 46 баллов
  • Словакия - 54 балла
  • Венгрия - 42 балла
  • Франция - 71 балл
  • Чехия - 57 баллов

В первую десятку лидеров входят:

  • Дания
  • Финляндия
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Сингапур
  • Швеция
  • Швейцария
  • Нидерланды
  • Германия
  • Люксембург

Ранее мы сообщали о том, что украинские города вошли в рейтинг самых дорогих в мире.

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