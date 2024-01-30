Украина поднялась в мировом рейтинге коррупции: какое место мы занимаем

Каждый год в мире публикуют рейтинг "Индекс восприятия коррупции". За последние три года Украина значительно укрепила и улучшила свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сервис, проводимый исследование, Transparency .

Какое место занимает Украина

Самая высокая оценка составляет 100 баллов. В 2023 году Украина получила 36 баллов по сравнению с предыдущим годом оценка выросла на три балла. Это один из самых лучших результатов из всех стран.

Сейчас Украина занимает 104 место из 180. Кроме того, Украина - одна из 17 стран в рейтинге этого года, которые показали свой лучший показатель за все время.

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Одинаковую позицию с Украиной занимают Алжир, Бразилия и Сербия. Албания, Аргентина, Белоруссия, Гамбия, Эфиопия и Замбия опережают Украину на один балл - у них по 37.

На ступеньку ниже Украины Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

Украина и партнеры из ЕС

Страны ЕС заняли следующие места в рейтинге:

Австрия - 71 балл

Испания - 60 баллов

Италия - 56 баллов

Германия - 78 баллов

Польша - 54 балла

Румыния - 46 баллов

Словакия - 54 балла

Венгрия - 42 балла

Франция - 71 балл

Чехия - 57 баллов

В первую десятку лидеров входят: