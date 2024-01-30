Украина поднялась в мировом рейтинге коррупции: какое место мы занимаем
Каждый год в мире публикуют рейтинг "Индекс восприятия коррупции". За последние три года Украина значительно укрепила и улучшила свои позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сервис, проводимый исследование, Transparency.
Какое место занимает Украина
Самая высокая оценка составляет 100 баллов. В 2023 году Украина получила 36 баллов по сравнению с предыдущим годом оценка выросла на три балла. Это один из самых лучших результатов из всех стран.
Сейчас Украина занимает 104 место из 180. Кроме того, Украина - одна из 17 стран в рейтинге этого года, которые показали свой лучший показатель за все время.
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Одинаковую позицию с Украиной занимают Алжир, Бразилия и Сербия. Албания, Аргентина, Белоруссия, Гамбия, Эфиопия и Замбия опережают Украину на один балл - у них по 37.
На ступеньку ниже Украины Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.
Украина и партнеры из ЕС
Страны ЕС заняли следующие места в рейтинге:
- Австрия - 71 балл
- Испания - 60 баллов
- Италия - 56 баллов
- Германия - 78 баллов
- Польша - 54 балла
- Румыния - 46 баллов
- Словакия - 54 балла
- Венгрия - 42 балла
- Франция - 71 балл
- Чехия - 57 баллов
В первую десятку лидеров входят:
- Дания
- Финляндия
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Сингапур
- Швеция
- Швейцария
- Нидерланды
- Германия
- Люксембург
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