Україна перейшла на зимовий час: котра зараз година

Переведення годинників на зимовий час відбулося в Україні в ніч на 30 жовтня. І зранку в останній вихідний день місяця виникає у багатьох питання "котра година?" чи "скільки зараз часу?".

Котра зараз година і які плюси та мінуси переведення годинників - читайте у матеріалі Styler.

Україна перейшла на зимовий час в цю неділю - переведення годинників на годину назад сталося о 4:00 (за Києвом).

Як точно дізнатися, котра зараз година

Якщо ви не довіряєте годиннику вище, то можете скористатися сервісами перевірки часу.

Найпростіший спосіб - у Google набрати запит, наприклад, котра година в Україні або точний час в [назва вашого населеного пункту]. І найпопулярніший пошуковик у світі відразу підкаже точну відповідь.

Крім того, ваші телефони на iOS і Android, а також інші гаджети, які мають доступ до інтернету, теж автоматично "оновилися". Тому спокійно довіряйте їм у питанні актуального часу.

Скриншот

Коли знову переводити годинник?

Перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня 2023 року о 4:00.

В ніч з 26 на 27 березня стрілки потрібно буде "зрушити" на годину вперед.

Весняне переведення годинників потрібно буде здійснити за такою схемою (wikipedia.org)

У чому "плюси" і "мінуси" переведення годинників

Адепти переведення годинників за літній і зимовий час аргументують свою позицію тим, що довгі години денного світла влітку допомагають не тільки економити енергію, але і підвищують продуктивність людей.

Але ось противники кажуть, що переведення стрілок годинника має короткостроковий негативний вплив на здоров'я людей.

Та і експертами Єврокомісії доведено: при сучасній структурі виробництва і споживання електроенергії тимчасові зміни дають лише мінімальну економію енергії.

Додамо, що на сьогодні сезонна зміна часу застосовується майже в 70 країнах світу. Між тим близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або повністю відмовилися від практики переведення годинників.