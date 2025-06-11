Україна грає у Лізі націй: де і коли дивитися історичні поєдинки волейбольної збірної

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії виступить у Лізі націй - одному з найпрестижніших турнірів світу.
Деталі змагання, розклад матчів та безкоштовних трансляцій - в матеріалі РБК-Україна.
Збірна України отримала історичну можливість вперше взяти участь у Лізі націй з волейболу. Це стало можливим за підсумками сезону-2024, адже наша команда посіла найвище місце у світовому рейтингу серед збірних, які ще не брали участі в цьому турнірі.
Станом на червень 2025 року чоловіча збірна України зберігає місце в середині світової еліти. У рейтингу FIVB вона займає 14-ту позицію, поступаючись лише грандам світового волейболу: Польщі, Франції, США, Словенії, Італії, Японії, Бразилії, Німеччині, Аргентині та Сербії.
Дебютний поєдинок у Лізі націй збірна України проведе у Ріо-де-Жанейро проти команди США 11 червня о 20:00 за київським часом.
Матч стане символічним стартом нового етапу в історії українського волейболу. Це стане важливою перевіркою для підопічних аргентинського наставника Рауля Лосано.
Окрім американців, у першому турнірному тижні українці також зіграють із Кубою, Бразилією та Іраном.
У наступних турах суперниками "синьо-жовтих" будуть такі гранди, як Франція, Японія, Італія та Сербія. Таким чином, українські волейболісти матимуть змогу перевірити свій рівень у матчах з провідними збірними світу.
Перший ігровий тиждень, пул 2
Другий ігровий тиждень, пул 4
Третій ігровий тиждень, пул 8
Усі матчі чоловічої збірної України з волейболу в Лізі націй-2025 транслюватимуться наживо на телеканалі "Суспільне Спорт" та онлайн на платформі Суспільного мовлення.
Поєдинки транслюватимуться у зручний для українського глядача час - вечірні та денні години за Києвом.
У сезоні-2025 участь у Лізі націй беруть 18 збірних. На попередньому етапі кожна команда проведе по 12 матчів, розподілених на три ігрові тижні.
Вісім найкращих команд, включно з господарем фіналу збірною Китаю, вийдуть до Фіналу восьми, який пройде з 30 липня по 3 серпня в місті Нінбо.
Титул діючого чемпіона захищає Франція, яка вигравала турнір у 2022 та 2024 роках. Серед попередніх переможців також - Бразилія (2021) і Польща (2023).
Напередодні історичного дебюту у Лізі націй збірна України зазнала серйозної кадрової втрати. У березні 2025 року про завершення кар'єри в національній команді оголосив багаторічний капітан і лідер "синьо-жовтих" Олег Плотницький.
У 2023 році Плотницький був ключовою фігурою збірної, взявши участь у всіх чотирьох головних турнірах сезону - Золотій Євролізі, Кубку претендентів, чемпіонаті Європи та олімпійській кваліфікації. Проте вже в 2024-му він відмовився приєднуватися до збірної, а ще через рік остаточно попрощався з її футболкою.
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