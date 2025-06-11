Украина играет в Лиге наций: где и когда смотреть исторические поединки волейбольной сборной

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории выступит в Лиге наций - одном из самых престижных турниров мира.
Детали соревнования, расписание матчей и бесплатных трансляций - в материале РБК-Украина.
Сборная Украины получила историческую возможность впервые принять участие в Лиге наций по волейболу. Это стало возможным по итогам сезона-2024, ведь наша команда заняла самое высокое место в мировом рейтинге среди сборных, которые еще не участвовали в этом турнире.
По состоянию на июнь 2025 года мужская сборная Украины сохраняет место в середине мировой элиты. В рейтинге FIVB она занимает 14-ю позицию, уступая лишь грандам мирового волейбола: Польше, Франции, США, Словении, Италии, Японии, Бразилии, Германии, Аргентине и Сербии.
Дебютный поединок в Лиге наций сборная Украины проведет в Рио-де-Жанейро против команды США 11 июня в 20:00 по киевскому времени.
Матч станет символическим стартом нового этапа в истории украинского волейбола. Это станет важной проверкой для подопечных аргентинского наставника Рауля Лосано.
Кроме американцев, в первой турнирной неделе украинцы также сыграют с Кубой, Бразилией и Ираном.
В следующих турах соперниками "сине-желтых" будут такие гранды, как Франция, Япония, Италия и Сербия. Таким образом, украинские волейболисты смогут проверить свой уровень в матчах с ведущими сборными мира.
Первая игровая неделя, пул 2
Вторая игровая неделя, пул 4
Третья игровая неделя, пул 8
Все матчи мужской сборной Украины по волейболу в Лиге наций-2025 будут транслироваться вживую на телеканале "Суспільне Спорт" и онлайн на платформе Суспільне мовлення.
Поединки будут транслироваться в удобное для украинского зрителя время - вечерние и дневные часы по Киеву.
В сезоне-2025 участие в Лиге наций принимают 18 сборных. На предварительном этапе каждая команда проведет по 12 матчей, распределенных на три игровые недели.
Восемь лучших команд, включая хозяина финала сборную Китая, выйдут в Финал восьми, который пройдет с 30 июля по 3 августа в городе Нинбо.
Титул действующего чемпиона защищает Франция, которая выигрывала турнир в 2022 и 2024 годах. Среди предыдущих победителей также - Бразилия (2021) и Польша (2023).
Накануне исторического дебюта в Лиге наций сборная Украины понесла серьезную кадровую потерю. В марте 2025 года о завершении карьеры в национальной команде объявил многолетний капитан и лидер "сине-желтых" Олег Плотницкий.
В 2023 году Плотницкий был ключевой фигурой сборной, приняв участие во всех четырех главных турнирах сезона - Золотой Евролиге, Кубке претендентов, чемпионате Европы и олимпийской квалификации. Однако уже в 2024-м он отказался присоединяться к сборной, а еще через год окончательно попрощался с ее футболкой.
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