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Волейболістки збірної України не дочекались гімну і самотужки вирішили проблему: зворушливе відео

Віла-ду-Конде, Неділя 08 червня 2025 14:02
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Волейболістки збірної України не дочекались гімну і самотужки вирішили проблему: зворушливе відео Фото: Жіноча збірна України з волейболу (CEV)
Автор: Андрій Костенко

Перед поєдинком жіночої збірної України проти Словенії у Золотій Євролізі-2025 стався курйозний інцидент. Організатори турніру, що проходить у Португалії, забули увімкнути національний гімн. Однак наші волейболістки знайшли розкішний вихід із ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Заспівали гімн і розгромили суперниць

Наші волейболістки не розгубилися та самостійно, без музичного супроводу, виконали головну пісню країни.

Незважаючи на організаційний конфуз, українки провели блискучий матч. Підопічні Якуба Глушака розгромили команду Словенії з рахунком 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) та здобули вже четверту перемогу поспіль у Золотій Євролізі-2025.

100 відсотків від "синьо-жовтих"

Наша національна команда від початку турніру йде без втрат. Стартували "синьо-жовті" з перемоги над Іспанією (3:1), після чого здолали Чорногорію (3:1) та Португалію (3:1).

Наступну гру збірна України проведе проти Швеції. Поєдинок відбудеться 13 червня, початок – о 19:00 за київським часом.

Матчі збірної показує "Суспільне Спорт" – офіційний транслятор Золотої Євроліги-2025 в Україні. Трансляції доступні на сайті та телеканалі.

Раніше опублікували відео історичного тріумфу 17-річної Таїсії Онофрійчук на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Також повідомили, що Світоліну номінували на престижну міжнародну премію та розповіли, як за неї проголосувати.

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