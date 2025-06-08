Волейболістки збірної України не дочекались гімну і самотужки вирішили проблему: зворушливе відео
Перед поєдинком жіночої збірної України проти Словенії у Золотій Євролізі-2025 стався курйозний інцидент. Організатори турніру, що проходить у Португалії, забули увімкнути національний гімн. Однак наші волейболістки знайшли розкішний вихід із ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.
Заспівали гімн і розгромили суперниць
Наші волейболістки не розгубилися та самостійно, без музичного супроводу, виконали головну пісню країни.
Незважаючи на організаційний конфуз, українки провели блискучий матч. Підопічні Якуба Глушака розгромили команду Словенії з рахунком 3:0 (25:23, 25:16, 25:22) та здобули вже четверту перемогу поспіль у Золотій Євролізі-2025.
100 відсотків від "синьо-жовтих"
Наша національна команда від початку турніру йде без втрат. Стартували "синьо-жовті" з перемоги над Іспанією (3:1), після чого здолали Чорногорію (3:1) та Португалію (3:1).
Наступну гру збірна України проведе проти Швеції. Поєдинок відбудеться 13 червня, початок – о 19:00 за київським часом.
Матчі збірної показує "Суспільне Спорт" – офіційний транслятор Золотої Євроліги-2025 в Україні. Трансляції доступні на сайті та телеканалі.
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