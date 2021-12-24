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Как украсить новогоднюю елку, чтобы задобрить Тигра: важные советы

Автор: Анна Шиканова

Новогодняя елка в доме должна быть украшена по всем правилам энергетических потоков и для привлечения внимания символа года – Тигра.

Важным становится все – от места расположения елки до цвета игрушек и предметов, которыми вы ее украсите.

Как правильно украсить новогоднюю елку, чтобы задобрить Тигра, рассказали в Sud.

Куда поставить елку

В идеале елка должна находится в центре комнаты – это место скопления энергии и так она будет иметь самое сильное воздействие.

Однако поставить елку в центре весьма сложно, поэтому специалисты предлагают другие варианты:

  • Для привлечения денег елку можно поставить в левый дальний угол комнаты. Такое расположение считается принимающим энергетический поток, в угол будет мешать энергии "вытекать" из дома.
  • Для гармонии в отношениях поставьте елку в дальний правый угол комнаты. Правая сторона считается отдающей, и в новом году в вашей жизни будет все построено на взаимной поддержке.
  • Для активного года и новых знакомств – поставьте елку в левый угол, ближний к дверям. Эта сторона отвечает за успех и процветание, вам это принесет успех в общении.
  • Для появления в вашей жизни судьбоносного человека и любви – поставьте елку в правом ближнем углу. Позитивная энергия этого места привлечет в вашу жизнь человека, который готов не только брать, но и отдавать вам тепло и любовь.

Как украсить елку

2022 год – год Черного Водяного Тигра. В свои права он вступит только в феврале, но стоит заранее задобрить этот символ года.

Водная тематика. В китайском календаре есть цикл стихий: вода, огонь, земля и воздух. 2022 год пройдет под стихией воды, поэтому важными оттенками станут синий, голубой, лазурный, бирюзовый, цвет морской волны и серебро.

Тигриная тематика. Водяной Тигр все равно остается грозным хищником. Он любит шик и роскошь, но не терпит буйства красок. Поэтому его оттенки – красный и золотой. Избегайте аляповатого и навязчиво-пестрого.

Символизм года. По китайскому календарю 2022 год станет годом Черного Тигра. Но в сочетании с водной стихией этот Тигр может быть черно-синий. Поэтому эксперты советуют использовать сочетание черного, белого, золотого, золотисто-черного, черно-синего.

Напомним, ранее мы писали о том, каким подаркам точно не место под новогодней елкой на год Тигра.

А также рассказывали о том, в какой одежде нужно встречать Новый 2022 год каждому знаку Зодиака.

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