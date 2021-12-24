Як прикрасити новорічну ялинку, щоб задобрити Тигра: важливі поради

Куди поставити ялинку

В ідеалі ялинка повинна знаходиться в центрі кімнати - це місце скупчення енергії й так вона буде мати найсильніший вплив.

Однак поставити ялинку в центрі досить складно, тому фахівці пропонують інші варіанти:

Для залучення грошей ялинку можна поставити в лівий дальній кут кімната. Таке розташування вважається приймаючим енергетичний потік, в кут буде заважати енергії "витікати" з дому.

кімната. Таке розташування вважається приймаючим енергетичний потік, в кут буде заважати енергії "витікати" з дому. Для гармонії у відносинах поставте ялинку в дальній правий кут кімната. Права сторона вважається віддає, і в новому році у Вашому житті буде все побудовано на взаємній підтримці.

кімната. Права сторона вважається віддає, і в новому році у Вашому житті буде все побудовано на взаємній підтримці. Для активного року і нових знайомств – поставте ялинку в лівий кут, ближній до дверей . Ця сторона відповідає за успіх і процвітання, вам це принесе успіх в спілкуванні.

. Ця сторона відповідає за успіх і процвітання, вам це принесе успіх в спілкуванні. Для появи у Вашому житті доленосної людини та кохання - поставте ялинку в правому ближньому кутку. Позитивна енергія цього місця приверне у ваше життя людину, яка готова не тільки брати, але і віддавати вам тепло і любов.

Як прикрасити ялинку

2022 рік - рік Чорного водяного Тигра. У свої права він вступить тільки в лютому, але варто заздалегідь задобрити цей символ року.

Водна тематика. У китайському календарі є цикл Стихій: вода, Вогонь, земля і повітря. 2022 рік пройде під стихією води, тому важливими відтінками стануть синій, блакитний, блакитний, бірюзовий, колір морської хвилі та срібло.

Тигрова тематика. Водяний Тигр все одно залишається грізним хижаком. Він любить шик і розкіш, але не терпить буйства фарб. Тому його відтінки - червоний і золотий. Уникайте незграбного і нав'язливо-строкатого.

Символізм року. За китайським календарем 2022 рік стане роком чорного Тигра. Але в поєднанні з водною стихією цей Тигр може бути чорно-синій. Тому експерти радять використовувати поєднання чорного, білого, золотого, золотисто-чорного, чорно-синього.