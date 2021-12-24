Як прикрасити новорічну ялинку, щоб задобрити Тигра: важливі поради

Новорічна ялинка в будинку повинна бути прикрашена за всіма правилами енергетичних потоків і для залучення уваги символу року – Тигра.
Важливим стає все - від місця розташування ялинки до кольору іграшок і предметів, якими ви її прикрасите.
Як правильно прикрасити новорічну ялинку, щоб задобрити Тигра, розповіли в Sud.
В ідеалі ялинка повинна знаходиться в центрі кімнати - це місце скупчення енергії й так вона буде мати найсильніший вплив.
Однак поставити ялинку в центрі досить складно, тому фахівці пропонують інші варіанти:
2022 рік - рік Чорного водяного Тигра. У свої права він вступить тільки в лютому, але варто заздалегідь задобрити цей символ року.
Водна тематика. У китайському календарі є цикл Стихій: вода, Вогонь, земля і повітря. 2022 рік пройде під стихією води, тому важливими відтінками стануть синій, блакитний, блакитний, бірюзовий, колір морської хвилі та срібло.
Тигрова тематика. Водяний Тигр все одно залишається грізним хижаком. Він любить шик і розкіш, але не терпить буйства фарб. Тому його відтінки - червоний і золотий. Уникайте незграбного і нав'язливо-строкатого.
Символізм року. За китайським календарем 2022 рік стане роком чорного Тигра. Але в поєднанні з водною стихією цей Тигр може бути чорно-синій. Тому експерти радять використовувати поєднання чорного, білого, золотого, золотисто-чорного, чорно-синього.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким подарункам точно не місце під новорічною ялинкою на рік Тигра.
А також розповідали про те, в якому одязі потрібно зустрічати Новий 2022 рік кожному знаку Зодіаку.