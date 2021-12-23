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Этим подаркам не место под елкой: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра

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Четверг 23 декабря 2021 20:51
Этим подаркам не место под елкой: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра Какие подарки нельзя дарить в Новый год Тигра (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В новогоднюю ночь по елку кладут подарки для близких членов семьи, родных и друзей. Подарок обычно выбирают заранее и стараются учитывать желания своих близких.

Однако подарки должны не только подходить члену семьи, но и соответствовать символу года – Тигру.

Какие подарки не должны оказаться под новогодней елкой в 2022 году, рассказали в материале SlovoFraza.

Любые острые предметы

Тигр не жалует все, что может спровоцировать получение травм и ран. Поэтому штопоры, наборы ножей, маникюрные наборы и другие подобные подарки под запретом, так как они могут принести множество проблем.

Поверьте, такой подарок в 2022 году не принесет ни удовольствия, ни удачи, ни счастья. Выберите что-то более полезное и безопасное.

Пустой кошелек

В год Тигра кошелек или портмоне дарить не стоит. Во-первых, качественные изделия делают из натуральной кожи животных.

Во-вторых, дарить такие предметы пустыми – обречь человека на проблемы с финансами на весь год вперед.

Если вам захотелось кому-то из близких сделать такой подарок, то тщательно подбирайте материал кошелька и обязательно положите внутрь денежные купюры.

Принадлежности для мытья

Шампуни, гели для душа, банные принадлежности, полотенца – эти подарки неуместны на Новый год.

Хорошего настроения они точно не добавят, а вот в год Тигра могут принести еще и проблемы со здоровьем.

Сувениры

Мода на сувенирные подарки с символом года себя уже изжила. Поэтому не стоит выбирать атрибутику с изображением Тигра, статуэтки, брелоки или другие безделушки, которые потом жалко будет выбросить.

Тигр ценит практичные подарки, которые будут радовать и часто использоваться.

Подарки для вредных привычек

Любые подарки, которые поддерживают вредные привычки – табу на Новый 2022 год.

Не стоит дарить трубки для курения, портсигары, зажигалки, кальяны, алкоголь и аксессуары для подобных вещей. Это может разгневать Тигра и навредить вашим близким людям.

Замените такие подарки на что-то более полезное и то, что точно добавит здоровья – абонемент на бассейн или в спортзал, сертификат на сауну или массаж.

Напомним, ранее мы писали о том, какие подарки категорически нельзя дарить близким членам семьи, чтобы не привлечь неприятности.

А также рассказывали о том, какие подарки к Новому году входят в топ самых неудачных.

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