Этим подаркам не место под елкой: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра
В новогоднюю ночь по елку кладут подарки для близких членов семьи, родных и друзей. Подарок обычно выбирают заранее и стараются учитывать желания своих близких.
Однако подарки должны не только подходить члену семьи, но и соответствовать символу года – Тигру.
Какие подарки не должны оказаться под новогодней елкой в 2022 году, рассказали в материале SlovoFraza.
Любые острые предметы
Тигр не жалует все, что может спровоцировать получение травм и ран. Поэтому штопоры, наборы ножей, маникюрные наборы и другие подобные подарки под запретом, так как они могут принести множество проблем.
Поверьте, такой подарок в 2022 году не принесет ни удовольствия, ни удачи, ни счастья. Выберите что-то более полезное и безопасное.
Пустой кошелек
В год Тигра кошелек или портмоне дарить не стоит. Во-первых, качественные изделия делают из натуральной кожи животных.
Во-вторых, дарить такие предметы пустыми – обречь человека на проблемы с финансами на весь год вперед.
Если вам захотелось кому-то из близких сделать такой подарок, то тщательно подбирайте материал кошелька и обязательно положите внутрь денежные купюры.
Принадлежности для мытья
Шампуни, гели для душа, банные принадлежности, полотенца – эти подарки неуместны на Новый год.
Хорошего настроения они точно не добавят, а вот в год Тигра могут принести еще и проблемы со здоровьем.
Сувениры
Мода на сувенирные подарки с символом года себя уже изжила. Поэтому не стоит выбирать атрибутику с изображением Тигра, статуэтки, брелоки или другие безделушки, которые потом жалко будет выбросить.
Тигр ценит практичные подарки, которые будут радовать и часто использоваться.
Подарки для вредных привычек
Любые подарки, которые поддерживают вредные привычки – табу на Новый 2022 год.
Не стоит дарить трубки для курения, портсигары, зажигалки, кальяны, алкоголь и аксессуары для подобных вещей. Это может разгневать Тигра и навредить вашим близким людям.
Замените такие подарки на что-то более полезное и то, что точно добавит здоровья – абонемент на бассейн или в спортзал, сертификат на сауну или массаж.
Напомним, ранее мы писали о том, какие подарки категорически нельзя дарить близким членам семьи, чтобы не привлечь неприятности.
А также рассказывали о том, какие подарки к Новому году входят в топ самых неудачных.