Самые счастливые цвета для всех знаков Зодиака: в чем встречать Новый год 2022

Тигр не любит яркие, неоновые, штучные и фиолетовые оттенки. Самыми лучшими цветами 2022 года станут зеленый, красный и желтый.

Буквально через несколько недель весь мир будет встречать новый 2022 год. По восточному календарю – это год Водяного Черного Тигра.

Какие цвета подойдут каждому знаку Зодиака для встречи Нового года, рассказали в материале Meta.

Какие оттенки нужны в 2022 году

Синий – для переговоров, собеседований и общения

Зеленый – для адаптации на новом месте или для новых начинаний

Красный – для романтических свиданий или во время ожидания рождения ребенка

Желтый – для покупки недвижимости

Белый и золотой – уравновешивают энергетические потоки

Какие цвета подойдут каждому знаку Зодиака

Овен

Выбирайте оттенки красного, которые встречаются в природе – вишневый, оттенок обожженного кирпича или оранжевый, близкий к оттенку меха тигра.

Телец

Тигр оценит у Тельцов молочный, белый, разный оттенки зеленого, кофейный и коричневый.

Близнецы

Желтый цвет подчеркнут жизнерадостность, открытость и дружелюбие этого знака.

Рак

Вашу романтичную и нежную натуру лучше всего подчеркнут оттенки белого, молочного, голубого и серого.

Лев

Для новогоднего наряда вам стоит выбрать серебряный цвет – это поможет сиять весь год.

Дева

Вам нужен аристократический стиль и стоит отдать предпочтение неяркому желтому, зеленому, голубому или коричневому цвету.

Весы

Встречайте новый год в светло-розовой одежде. Чтобы украсить этот оттенок, выбирайте эффектные аксессуары и отдайте предпочтение интересному крою.

Скорпион

Выбирайте любой цвет для новогоднего праздника – в этот раз вам подойдет любой оттенок, чтобы задобрить Тигра.

Стрелец

Обратите внимание на одежду белого, серого, синего и фиолетового оттенков. Но так как Тигр фиолетовый не любит – не переусердствуйте, пусть это будет какая-то маленькая деталь.

Козерог

Отдайте предпочтение в одежде молочным, голубым и серым цветам.

Водолей

В этом году цветовая гамма должна соответствовать покровителю 2022 года – белый и все его оттенки, голубой, синий. Костюм цвета слоновой кости или шампанского помогут подчеркнуть благородство и достоинство.

Рыбы

Обратите внимание на нежно-зеленый и светло-розовый цвета. Особенно удачными будут наряды, где эти два цвета представлены одновременно.