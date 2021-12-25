Украшаем дом к праздникам: 5 простых способов создать новогоднюю атмосферу
Новогоднее и рождественское настроение можно создать собственными руками. Для этого нужно не только нарядить елку к праздникам, но и добавить праздничные элемента декора по всему дому.
Какие 5 простых способов помогут вам создать праздничную атмосферу, рассказали в ТСН.
Веночки из веток
Такой венок можно смастерить самостоятельно или вместе с детьми. А можно купить уже готовый.
Они бывают разные: из шишек, елок, бантов, веток, искусственные или живые.
Таким венком можно украсить входную дверь, арку, стену в доме или повесить над обеденным столом.
Венок можно поставить на книжную полку или использовать в качестве украшения на столе.
Носки с подарками
Традиция вешать носки на камин перед праздниками существует во многих странах мира.
Такое украшение можно увидеть в праздничных фильмах и считается, что по дымоходу спускается Санта-Клаус, который кладет в носки подарки.
В наших домах камины встречаются редко, но это не значит, что такое украшение использовать нельзя. Носки можно развесить на стене, возле елки. И даже – на книжной полке.
Ветки живого дерева
Живые ветки елки, сосны или кипариса помогут создать праздничную атмосферу и добавят приятный хвойный запах в вашем доме.
Такие ветки можно насобирать в лесу самостоятельно или купить на рынке. Их можно развесить на стенах или поставить в вазу.
Украсьте их дождиком, фонариками и елочными игрушками.
Праздничная посуда
Милые тарелки со снеговиками, елочками и другими праздничными символами – прекрасно поднимут настроение и добавят новогодней атмосферы в вашем доме.
Такая посуда может стать не только отличным дополнением к вашему декору, но ее можно использовать как подарок.
Рустик
Такое украшение легко сделать собственными руками. Вам понадобятся шишки, веточки, прозрачная или плетеная ваза, корица, свечи.
Сложите все ингредиенты в вазу, украсьте на свой вкус, добавьте сушеные цитрусы, палочку корицы.
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