Украшаем дом к праздникам: 5 простых способов создать новогоднюю атмосферу

Новогоднее и рождественское настроение можно создать собственными руками. Для этого нужно не только нарядить елку к праздникам, но и добавить праздничные элемента декора по всему дому.

Какие 5 простых способов помогут вам создать праздничную атмосферу, рассказали в ТСН.

Веночки из веток

Такой венок можно смастерить самостоятельно или вместе с детьми. А можно купить уже готовый.

Они бывают разные: из шишек, елок, бантов, веток, искусственные или живые.

Таким венком можно украсить входную дверь, арку, стену в доме или повесить над обеденным столом.

Венок можно поставить на книжную полку или использовать в качестве украшения на столе.

Носки с подарками

Традиция вешать носки на камин перед праздниками существует во многих странах мира.

Такое украшение можно увидеть в праздничных фильмах и считается, что по дымоходу спускается Санта-Клаус, который кладет в носки подарки.

В наших домах камины встречаются редко, но это не значит, что такое украшение использовать нельзя. Носки можно развесить на стене, возле елки. И даже – на книжной полке.

Ветки живого дерева

Живые ветки елки, сосны или кипариса помогут создать праздничную атмосферу и добавят приятный хвойный запах в вашем доме.

Такие ветки можно насобирать в лесу самостоятельно или купить на рынке. Их можно развесить на стенах или поставить в вазу.

Украсьте их дождиком, фонариками и елочными игрушками.

Праздничная посуда

Милые тарелки со снеговиками, елочками и другими праздничными символами – прекрасно поднимут настроение и добавят новогодней атмосферы в вашем доме.

Такая посуда может стать не только отличным дополнением к вашему декору, но ее можно использовать как подарок.

Рустик

Такое украшение легко сделать собственными руками. Вам понадобятся шишки, веточки, прозрачная или плетеная ваза, корица, свечи.

Сложите все ингредиенты в вазу, украсьте на свой вкус, добавьте сушеные цитрусы, палочку корицы.