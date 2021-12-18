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Как красиво и правильно сервировать стол на праздники: основные правила

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Суббота 18 декабря 2021 20:48
Как красиво и правильно сервировать стол на праздники: основные правила Как правильно сервировать стол (pexels)
Автор: Татьяна Самарук

Во время сервировки стола многие задумываются о том, с какой стороны положить вилку, нож или же стакан. Поэтому специалисты напомнили основные правила.

Об этом пишет realsimple.

В частности, существует несколько принципов сервировки стола, а именно базовый, обеденный и праздничный. Первый принцип сгодится на любые застолья дома.

Как сервировать стол

  • Первое положите скатерть на стол;
  • Далее поставьте обеденную тарелку посередине;
  • Также положите салфетку слева от тарелки, а на нее вилку;
  • Справа от тарелки положите нож, чуть ближе, чем вилку слева;
  • Важно, что лезвие должно быть направлено внутрь;
  • Положите ложку справа от ножа;
  • Стакан поставьте выше над тарелкой, чтобы она была между посудой.

Как красиво и правильно сервировать стол на праздники: основные правилаКак правильно сервировать стол (realsimple)

Кроме того, салфетку принято класть на тарелку.

Отметим, что столовый сервиз лучше выбирать под цвет скатерти. Посуда без рисунка – классика всех времен.

К тому же праздник принято начинать с холодных блюд: салатов, бутербродов и закусок. Затем подают горячее. И напоследок - десерт.

Важно не забывать ставить на стол пряности и приправы в зависимости от меню. Как минимум это должна быть соль и перец.

Как красиво и правильно сервировать стол на праздники: основные правила

Как правильно сервировать стол (pexels)

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